Cronaca



Morte di Bert Kats, ma perché nessuno ha impedito l'accesso ai veicoli sugli spalti?

lunedì, 22 luglio 2019, 21:16

Si chiamava Bert, Bert Kats, il turista olandese morto l'altro giorno dopo che un furgoncino guidato da una donna lo ha schiacciato sugli spalti delle mura fuori Porta S. Maria. Era, Kats, un uomo innamorato dell'arte e della città di Lucca dove era già stato negli anni passati e sempre per assistere ai concerti del Summer Festival. Dipingeva e lo faceva anche bene. In fondo, per un uomo che, da solo, parte dall'Olanda e giunge a Lucca dove trova, attenderlo, la morte, due parole per quanto possibili e brevi, ci stanno tutte.

Sul suo profilo facebook che risulta aggiornato fino all'estate 2017, alcune immagini con i cartelloni del Summer Festival delle passate edizioni. L'inizio, nel 2012, di una storia d'amore, la pubblicazione di un bel dipinto che riceve, dagli amici, commenti entusiastici.

Qui a Lucca, intanto, la procura della Repubblica ha aperto una inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo nei confronti della conducente il furgoncino di colore bianco che, nel fare retromarcia, ha travolto e ucciso il turista. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e a disposizione della magistratura. Gli investigatori vogliono ascoltare anche le testimonianze di coloro che si trovavano nelle vicinanze del luogo della tragedia. Appare, comunque, evidente che la donna al volante ha effettuato la manovra di retromarcia invadendo sia la pista ciclabile sia l'erba degli spalti. Come, poi, abbia potuto entrare dalla strada nonostante il divieto di accesso alle auto - anche se non c'è alcun cartello - è da spiegare e spetterà alla magistratura scoprirlo. Da non dimenticare le proteste, davvero infinite, dei residenti di Piazza Santa Maria e dintorni che hanno denunciato più volte, anche sulle pagine del nostro giornale, l'accesso indiscriminato delle auto, soprattutto le notti estive dei fine settimana, agli spalti accanto Porta S. Maria. Perché nessuno ha pensato di impedire ogni possibilità di accesso alle auto anche all'altezza della pista ciclabile e delle strisce pedonali?

A. G.