Scooter contro auto sul Brennero, si alza Pegaso

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 25 luglio 2019, 15:31

Ieri sera nella chiesa di San Macario in Piano, l’arcivescovo di Lucca ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica nella vigilia della festa del santo Patrono, san Giacomo Maggiore, apostolo. Nell’occasione, al termine delle celebrazioni, al rientro dei fedeli in chiesa, l’arcivescovo ha preso la parola per fare il punto sulla...

giovedì, 25 luglio 2019, 15:00

Si è svolta stamani alla sovrintendenza di Lucca una riunione per risolvere la questione della presenza dello stabilizzato nel Campo Balilla. Hanno partecipato all'incontro i rappresentanti del comune di Lucca, di Lucca Crea, del Lucca Summer Festival e della soprintendenza. Alla fine sarebbe stato raggiunto un accordo

giovedì, 25 luglio 2019, 11:13

Pensato anche per gli enti più piccoli, il volume offre tutte le indicazioni per utilizzare i social media e le app di messaggistica in modo efficace e consapevole

giovedì, 25 luglio 2019, 10:51

Oltre 200 decreti di perquisizione e sequestro per un’indagine riguardante una frode fiscale perpetrata, anche tramite l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, da un “organismo di ricerca” che opera nella provincia di Padova, al fine di beneficiare di indebiti crediti d’imposta connessi alla realizzazione di progetti ricerca

giovedì, 25 luglio 2019, 01:09

È morto all'età di 75 anni, nella sua casa in Olanda, il famoso attore Rutger Hauer, star del cinema di fama internazionale, meglio conosciuto per l'indimenticabile interpretazione nel ruolo del replicante Roy Batty nel famoso film "Blade Runner" del 1982, diretto da Ridley Scott e ispirato al romanzo "Il cacciatore...

mercoledì, 24 luglio 2019, 16:38

I vigili del fuoco del comando di Pisa stanno intervenendo in comune di Pisa via Pardo Roques per fuga gas. La circolazione dei treni sulla FS Pisa Lucca è momentaneamente interrotta