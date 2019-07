Cronaca



Mura, cade grosso ramo e sfiora bambina. La madre: "Ho avuto paura"

sabato, 27 luglio 2019, 09:36

di eliseo biancalana

Tanta paura ieri sera sulle Mura di Lucca per la caduta di un grosso ramo che ha rischiato di colpire una bambina di 7 anni che viaggiava in bicicletta. "C'è mancato poco" ha raccontato la madre Silvia Tomei.



L'episodio è avvenuto nel tratto del monumento tra il San Colombano e il Caffè delle Mura, intorno alle ore 20. "Ero a piedi con mio marito e l'altro mio figlio, la bambina era davanti a noi di 5 metri – ha ricordato la signora Tomei – quando ho sentito lo schiocco e poi la botta". A venire giù, in maniera del tutto improvvisa, delle frasche e un tronco di un grosso ramo che ha separato la bambina dal resto della famiglia. "Non l'ho più vista per una frazione di secondo. Mi sentivo proprio tremare, la paura è stata tanta" ha detto ancora la madre.



Fortunatamente la bambina è rimasta illesa, seppur spaventata. "Ha pianto. Le ho dato un po' di acqua. La gente è venuta a sentire come stava" ha riferito la signora Tomei. Erano infatti diverse le persone che si trovavano sulle Mura. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.