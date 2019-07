Cronaca



Summer Festival, denunce e veleni. Ecco quello che gli altri giornali non vi hanno mai raccontato

mercoledì, 24 luglio 2019, 09:49

Summer Festival, denunce e veleni. Ecco quello che gli altri giornali non vi hanno mai raccontato. Un'intricata storia che va avanti da quattro anni fatta di esposti in Procura, inchieste aperte e poi archiviate, querele e richieste di proroga delle indagini. Che non si è ancora conclusa, e di cui la Gazzetta vi parla in esclusiva grazie ad alcuni documenti di cui siamo entrati in possesso.

Mentre sta calando il sipario sull'edizione 2019 del Summer Festival siamo in grado di rivelarvi (dossier alla mano) la battaglia che si sta consumando dal 2015 ad oggi intorno ad una manifestazione che tutti conoscono e di cui tutti parlano. Che moltissimi amano, altri decisamente meno. Una vicenda fatta di denunce, veleni e controrepliche che ancora non è finita, perché (e questa è la prima notizia fresca) si attendono ancora i pronunciamenti della Corte Suprema di Cassazione di Roma e addirittura del Ministero della Giustizia.

A cui si ci è rivolti per fare chiarezza, dopo che nella nostra città la magistratura ha deciso il non luogo a procedere e quindi stabilito l'insussistenza delle accuse. Ma andiamo per ordine. A ingaggiare la battaglia giudiziaria contro il Summer Festival e il suo patron Mimmo D'Alessandro, è stato un operatore artistico e culturale, Marco Banti, titolare di un'attività concorrente che svolge diverse attività sul territorio e si è sentito "colpito e penalizzato", tanto da raccogliere materiale scartabellando in delibere, dichiarazioni e protocolli d'intesa. Il filo conduttore con cui ha presentato decine di denunce, è l'ipotizzato monopolio dell'impresa Di & Gi "con metodi illeciti, azioni causa di grave danno erariale e di altra natura".

Si parte nel 2015 con un esposto presentato alla Guardia di Finanza sull'elargizione di contributi pubblici al Summer Festival. Ma dopo sette mesi, il fascicolo a un certo punto risulterebbe smarrito per venire poi ricostituito con tutta o una parte di documentazione. Sempre secondo la ricostruzione che è in grado di fare la Gazzetta, a marzo 2016 il procedimento passa ad altro sostituto procuratore.

Passano altri due anni burrascosi (fatti di osservazioni e richieste fatte in Procura, accertamenti chiesti alle Fiamme Gialle, dubbi sul numero effettivo di paganti e presenti ai concerti e osservazioni sul caso sollecitate dalla Procura al sindaco Tambellini) e il pm nel 2018, dopo aver ascoltato anche D'Alessandro, chiede l'archiviazione del procedimento.

Nell'esposto denuncia presentato da Banti alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione di Roma, si parla anche di un messaggio WhatsApp (di cui viene allegata la schermata) in cui il magistrato scrive che l'ideatore del Summer Festival vuole sapere perché Banti fa tanti esposti.

Ma si raccontano anche presunti inquietanti episodi che ruotano intorno al Summer Festival: intimidazioni di sconosciuti avvenuti nei pressi di una sortita delle Mura nei confronti di un magistrato che si occupa della vicenda, pressioni di poteri occulti, conti correnti esteri, collusioni. Vero? Falso? Lecito, non lecito? Non sta a noi stabilirlo, lo ha fatto però la magistratura. Che fin qui ha stabilito come infondate tutte le accuse mosse.

Noi della Gazzetta raccontiamo solamente come si è generata questa battaglia giudiziaria, come si è evoluta e a che punto si trova adesso. E sempre dalla ricostruzione di parte fatta nell'esposto di Banti presentato alla Corte Suprema di Cassazione, si racconta che a un certo punto ad avocare direttamente a sé gli accertamenti legati ai vari esposti contro il Summer Festival è direttamente il Procuratore Capo.

E proprio del suo comportamento e di quello di altri due magistrati si chiede alla Corte Suprema di Cassazione di valutare eventuali inerzie. Come vi dicevamo, una vicenda ingarbugliatissima. Quale sarà il the end non lo sappiamo. Ministero e Cassazione archivieranno tutto come ha fatto la Procura oppure no? Manca poco e sapremo. Noi non tifiamo né per una conclusione né per l'altra. Abbiamo soltanto voluto svelare le circostanze sulla "guerra" di cui molti sapevano ma che nessuno finora aveva rivelato nei suoi dettagli.