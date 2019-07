Cronaca



Omicidio Vania, 30 anni a Pasquale Russo, Caselli (centro antiviolenza Luna): “Confermare una sentenza di questo tipo ridà fiducia nella giustizia"

mercoledì, 10 luglio 2019, 15:50

di barbara ghiselli

Tra poco meno di un mese sarà il terzo anniversario della morte di Vania Vannucchi, l'operatrice socio sanitaria di 46 anni che fu data alle fiamme dal suo ex, Pasquale Russo, che non accettava che la donna avesse deciso di chiudere la loro storia. Proprio ieri (9 luglio) la Cassazione ha confermato e resa definitiva la condanna a 30 anni con l'aggravante dello stalking e della crudeltà rigettando il ricorso fatto dall'avvocato difensore dell'uomo, per avere un ulteriore sconto di pena. E' stata esclusa solo la premeditazione.

Russo, da mesi perseguitava Vania perchè non si rassegnava che la loro relazione fosse finita; il 2 agosto 2016 le diede appuntamento nel piazzale dietro l'ospedale Campo di Marte, con il pretesto di restituirle il telefonino, che le aveva sottratto, introducendosi in casa sua. Lì avvenne una lite durante la quale l'uomo la cosparse di benzina, le diede fuoco e fuggì in scooter. Sentendo le grida disperate della donna, alcune persone che lavoravano nelle vicinanze accorsero e le sentirono dire chiaramente “Cercate Pasquale, è stato lui...” e così gli investigatori si misero sulle tracce del suo aguzzino e lo arrestarono dopo poco. Purtroppo per Vania non ci fu niente da fare, aveva ustioni gravissime sul 90 per cento del corpo e morì il giorno dopo all'ospedale di Cisanello di Pisa, dove era stata ricoverata. A proposito della sentenza di ieri e quindi della conferma dei 30 anni di carcere , ricordiamo che Pasquale Russo ha evitato l'ergastolo solo grazie ai benefici del rito abbreviato e che attualmente è detenuto nel carcere di Prato.

Dopo che la Cassazione ieri ha rigettato il ricorso fatto dal legale dell'uomo, Daniela Caselli, presidente del centro antiviolenza Luna onlus ha così commentato: “Confermare una sentenza di questo tipo ridà fiducia in una giustizia giusta, che finalmente riconosce che questi sono crimini gravi. Non sono omicidi normali, sono omicidi perpetrati ai danni delle donne in quanto donne. Sono femminicidi, questo è il termine esatto. Non dico siamo soddisfatti, ma un po' di fiducia nella giustizia ce la restituisce”.