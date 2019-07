Cronaca



Operaio cade dal tetto e resta appeso nel vuoto per un braccio: salvato dalla polizia

mercoledì, 31 luglio 2019, 10:59

di aldo grandi

Tragedia sfiorata questa mattina poco dopo le 9 in via dei Pubblici Macelli al numero civico 194 dove sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Secondo una prima sommaria ricostruzione del fatti, sul tetto erano a lavoro due operai uno dei quali, improvvisamente, è caduto finendo sul lucernario che dà sulla tromba delle scale, a una ventina di metri da terra. Sono stati attimi di panico. Fortuna ha voluto che l'operaio, Francesco Bresciani, 49 anni di Lucca, sia riuscito ad afferrare una sbarra metallica e a restare così in bilico nel vuoto mentre il collega gli teneva l'altra mano per tranquillizzarlo e cercare di sostenerlo in una eventuale caduta.

Il lucernario, cadendo in mille pezzi, ha destato l'attenzione dei vicini i quali hanno chiamato il centralino della questura che ha inviato sul posto due pattuglie della sezione volanti. Appena giunti in Pulìa gli agenti sono riusciti, grazie all'utilizzo di corde e moschettoni, a imbracare l'operaio sospeso a mezz'aria. Nel frattempo sono stati allearti i vigili del fuoco della caserma di via Barbantini e tre squadre sono state inviate sul luogo dell'infortunio. Qui i soccorritori, dopo un non facile lavoro, hanno finalmente recuperato l'operaio che è stato trasferito, ma solo per precauzione, al pronto soccorso dell'ospedale San Luca con l'ambulanza della Croce Verde. Salvataggio provvidenziale.