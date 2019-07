Cronaca



Partono i lavori per rinnovare le fognature a San Concordio

venerdì, 12 luglio 2019, 13:12

Da lunedì prossimo (15 luglio) Geal sarà impegnata in una serie di interventi di riqualificazione del condotto fognario di San Concordio, che interesseranno un tratto di viale San Concordio e la via Franceschini. I lavori saranno effettuati con una nuova tecnologia che consentirà di "ricostruire a nuovo" la condotta fognaria e migliorarne le performance idrauliche, il tutto senza opere di scavo importanti. In pratica sarà inserita all'interno della condotta esistente una "calza" fatta di resine di fibra di vetro che verrà gonfiata ed essiccata con lampade a raggi ultravioletti. Attraverso una fresa robotizzata saranno riaperti gli allacci e ripristinate le giunzioni del caso.



Per questo i cittadini dovranno limitare allo stretto necessario lo scarico in fognatura, che comprometterebbe la buona riuscita dei lavori. In particolare le utenze allacciate in pressione tramite una stazione di sollevamento dovranno disattivarla e ridurre al massimo i consumi. L'impresa provvederà a effettuare i necessari interventi sugli scarichi e avviserà gli interessati dell'inizio dei lavori di posa della calza, in modo da gestire la limitazione dello scarico.



Per consentire lo svolgimento in sicurezza del cantiere, in viale San Concordio, nel tratto compreso fra l'incrocio con via del Giardino e via Santeschi, dal 15 luglio al 19 luglio, ogni giorno dalle 8.30 di mattina fino alla fine dei lavori, sarà ristretta la carreggiata e istituito il senso unico alternato. In via Franceschini (tratto compreso fra via di San Donato e via Teresa Bandettini) dal 18 luglio al 20 e dal 22 al 26 luglio, sempre ogni giorno dalle 8.30 del mattino fino alla fine dei lavori, sarà istituito il divieto di transito.