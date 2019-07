Cronaca



Piano Operativo: prosegue l'attività di schedatura del patrimonio edilizio di valore storico-documentale. Il rilievo riguarda gli spazi esterni degli edifici

giovedì, 4 luglio 2019, 15:24

Prosegue l'attività di schedatura del patrimonio edilizio di valore storico-documentale.Tra gli obiettivi da perseguire e declinare nel Piano Operativo vi è infatti quello di classificare il patrimonio edilizio esistente di valore storico-documentale con particolare attenzione alle ville-fattorie e alle corti rurali. La schedatura andrà a comporre e definire il quadro conoscitivo del futuro Piano Operativo e consentirà la definizione di un’appropriata categoria d’intervento nel prossimo strumento urbanistico.

Le operazioni di rilevamento iniziate nel mese di agosto del 2018 sono state temporaneamente sospese nel periodo invernale e adesso sono riprese per portare a termine, integrare e definire la schedatura del patrimonio edilizio storico esistente sul territorio comunale. Le operazioni di rilevamento vengono effettuate da professionisti incaricati dal Comune muniti di cartellino di riconoscimento e una lettera a firma del sindaco Alessandro Tambellini e dell’Assessore all’Urbanistica Serena Mammini. Il personale incaricato attraverso un supporto informatico (tablet), utilizzando un’applicazione specifica per i rilievi sul campo che l’Ufficio di Piano ha predisposto e perfezionato per adattarla alle esigenze del Comune di Lucca e del suo territorio, effettuerà un rilievo anche fotografico per mettere a punto un sistema conoscitivo il più possibile aggiornato.

Il rilievo riguarda comunque solo gli spazi aperti di pertinenza e l’esterno degli edifici con raccolta dati relativamente agli usi attuali e alla tipologia edilizia e non comporta quindi la necessità di accedere all’interno dei fabbricati. Si richiede dunque la massima collaborazione da parte della cittadinanza al fine di facilitare le operazioni di rilievo, sia degli edifici sia di tutte le loro aree pertinenziali.

Sul sito ufficiale dell’ente (http://www.comune.lucca.it/schedatura_patrimonio_edilizio) è possibile reperire tutte le informazioni e i recapiti telefonici per ulteriori chiarimenti .