Polizia stradale, ritirate 26 patenti nel week-end in Toscana

martedì, 23 luglio 2019, 09:16

Brutto incidente questa mattina, prima delle 7, a Segromigno in Monte, proprio sul vialone all'incrocio con Via Nuova. Due auto, una che transitava verso la via Pesciatina, e l'altra che proveniva appunto da via Nuova, si sono scontrate rovinosamente, schiantandosi a bordo strada, in un punto del marciapiede dove fortunatamente...

lunedì, 22 luglio 2019, 21:16

Quante denunce e proteste da parte dei residenti di Piazza S. Maria contro la sosta selvaggia delle auto sull'erba degli spalti durante le serate estive dei week-end? Perché nessuno ha chiuso ermeticamente ogni accesso?

lunedì, 22 luglio 2019, 16:32

Il segretario provinciale Ugl di Lucca degli autoferrotranvieri Cipriano Paolinelli informa che il 24 luglio ci sarà uno sciopero nazionale di quattro ore nei trasporti pubblici al quale aderirà anche la segreteria provinciale di Lucca

lunedì, 22 luglio 2019, 11:10

Questa mattina l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ha incontrato nella sede di via San Micheletto il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini e la vicepresidente Lucia Corrieri Puliti

domenica, 21 luglio 2019, 13:19

Si chiamava Bert Kats e oggi avrebbe compiuto 48 anni, il turista olandese morto schiacciato da un furgoncino in retromarcia ieri pomeriggio sugli spalti fuori Porta S. Maria

sabato, 20 luglio 2019, 21:05

Non ce l'ha fatta il turista olandese di 48 anni, B. Kats, che questo pomeriggio, intorno alle 17, è stato investito da un furgoncino sotto i prati delle mura fuori porta Santa Maria