Cronaca



Quartieri Social: cantieri in corso per rinnovare il volto di San Vito e migliorare la qualità della vita dei cittadini

venerdì, 5 luglio 2019, 14:11

Sono iniziati a San Vito i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili, che rientrano nel pacchetto complessivo degli interventi dei Quartieri Social, per i quali l'amministrazione comunale ha intercettato un finanziamento complessivo di 9 milioni di euro.

Questa mattina (5 luglio) il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore Giovanni Lemucchi, il presidente di Erp Andrea Bertoncini, insieme al dirigente del Comune Maurizio Tani e all'ingegnere Lorenza Cardone di Erp, hanno effettuato un sopralluogo per valutare lo stato di avanzamento dei lavori che, oltre alle piste ciclabili, interessano attualmente gli impianti sportivi adiacenti alla scuola Chelini, il distretto di via Giorgini e la parrocchia. Gli interventi di piazzale Ariosto sono attualmente in fase di gara.

“Il quartiere di San Vito – dichiara il sindaco Tambellini – come già sta accadendo per Sant'Anna e per San Concordio, cambia fisionomia grazie a questi progetti che abbiamo fortemente voluto e sui quali siamo riusciti a convogliare importanti risorse statali ed europee. I cittadini, i giovani, le famiglie, avranno a disposizione nuovi spazi di aggregazione, luoghi che andranno a costituire, insieme, il centro qualificante all'interno di un tessuto urbanistico che nel corso degli anni ha conosciuto uno sviluppo spesso caotico e incontrollato. In questo lavoro di ricucitura, la nuova rete di piste ciclabili giocherà un ruolo di grande rilevanza, consentendo alle persone di muoversi in sicurezza, a piedi o in bicicletta, all'interno del quartiere”.

Questi, nel dettaglio, gli interventi in corso.

Scuole Chelini – Impianti sportivi

I lavori sono iniziati il 29 aprile e termineranno a settembre. L'importo dell'appalto è 135.267 euro. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto outdoor polifunzionale e di uno skate park all'interno dell'area della scuola. Lo scopo è quello di dotare la zona di uno spazio aggregativo di tipo sportivo all'interno di un'area “protetta”. L'accesso all'impianto sportivo è previsto da via delle Cornacchie e nell'area è prevista la realizzazione di un campo per poter giocare a baskin, una nuova attività sportiva che si ispira al basket. Per chi utilizza l'impianto sportivo saranno a disposizione gli spogliatoi e i servizi igienici presenti al piano primo dell'edificio scolastico. È prevista anche la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione e la predisposizione per l'impianto di illuminazione del campo polivalente e dello skate park e della relativa illuminazione di sicurezza per le ore notturne.

Piste ciclabili San Vito

I lavori sono iniziati il 24 giugno e termineranno a marzo del 2020. L'importo dell'appalto è di 557.896. L'obiettivo di questo particolare intervento è quello di favorire la mobilità, la sicurezza, l'aggregazione e l'integrazione sociale nel quartiere. Per questo verrà realizzato un sistema integrato di mobilità urbana ciclo-pedonale protetta, costituita da marciapiedi e piste ciclabili, in grado di connettere i nodi urbani con le attrezzature collettive e gli spazi di aggregazione. I percorsi urbani oggetto di intervento interessano i due lati delle seguenti strade: viale Corsica (415 metri circa – ulteriori 90 metri da completare nell'ambito dell'intervento edilizio di piazza Ludovico Ariosto), via Vecchia Pesciatina (60 metri circa), viale Sardegna (395 metri); altre strade interessate su un solo lato sono: via delle Cornacchie (220 metri), via Petri (105 metri), via Simonetti (150 metri), via Bartoletti (180 metri). In totale, saranno circa 1535 i metri di nuovi percorsi.

Nel dettaglio - In viale Corsica la viabilità sarà riorganizzata con una sola corsia a senso unico, da nord a sud, in modo da razionalizzare il traffico e ridurre la carreggiata rendendo possibile la realizzazione di una doppia fila di stalli di sosta per automobili, in tutto 79. Sul lato sinistro sarà realizzato un ampio marciapiede mentre sul lato destro troveranno posto delle aiuole ai piedi degli alberi esistenti che diventeranno l'elemento architettonico ordinatore del percorso della pista ciclabile.

In viale Sardegna l'intervento interessa tutta la lunghezza della strada (eccetto gli ultimi 90 metri ad ovest sul lato sinistro che saranno oggetto del progetto di riqualificazione di piazza Ariosto). Anche qui la viabilità sarà riorganizzata con una sola corsia a senso unico, da sud a nord, sarà ridotta la carreggiata e saranno disegnati 79 stalli per la sosta delle automobili. Su entrambi i lati saranno realizzati marciapiedi in asfalto mentre delle aiuole verranno create sul lato sinistro vicino agli alberi.

Per quanto riguarda via Vecchia Pesciatina, l'intervento si concentra all'incrocio con viale Corsica e prevede la regolarizzazione delle superfici e delle pendenze oltre che l'omogeneizzazione del materiale di finitura, il che renderà questo uno spazio a forte connotazione urbana in corrispondenza del Tondo di San Vito.

Nell'ampio spazio verde, piazza Contessa Matilde, che collega viale Corsica e viale Sardegna, è prevista la realizzazione dei collegamenti pedonali e ciclabili tra le due vie in corrispondenza dell'innesto su via Simonetti. Sul lato sud della piazza è previsto un percorso pedonale mentre la pista ciclabile attraverserà lo spazio diagonalmente.

In via Simonetti sarà realizzato un tratto di pista ciclabile sul lato nord. Sul lato sud invece verrà costruito un marciapiede nei tratti di accesso al parcheggio. In via Bartoletti la pista ciclabile sarà realizzata sul lato sinistro (a est e a nord).

Il tratto di via delle Cornacchie interessato dai lavori si estende per una lunghezza di circa 210 metri dall'innesto con via Sardegna e quello con via Petri, solo sul lato sud. Essendo questa una strada direttrice di traffico importante è stato scelto di non ridurre la carreggiata e di realizzare il percorso sfruttando al massimo gli spazi a bordo strada. La pista prosegue il percorso entrando nel parcheggio in comune tra scuola e campo sportivo con la necessaria riorganizzazione della disposizione dei posti auto.

Distretto socio–sanitario di via Giorgini

I lavori sono iniziati il 20 di maggio e termineranno a luglio del 2020. L'importo dell'appalto è di 587.999. L'area sarà adibita a centro polivalente di quartiere. Il progetto, a volume zero, recupera il fabbricato esistente in chiave moderna attraverso la realizzazione di una nuova torre per l'ascensore e gli impianti – un nuovo landmark per il quartiere - oltre che con l'introduzione di facciate ventilate realizzate con pannelli di alluminio colorato con una sottostante struttura in acciaio. Gli interventi interni riguarderanno l'eliminazione di alcune pareti divisorie per meglio distribuire e gestire gli spazi, in modo che ogni piano abbia a disposizione uffici, depositi, servizi igienici e locali polivalenti idonei ad ospitare attività ludico-culturali dedicate sia ai bambini sia agli adulti. Saranno poi sostituite le finiture interne, l'impianto elettrico, l'impianto termo-idraulico e verranno eliminate le barriere architettoniche. All'esterno sarà riqualificato il giardino con nuove piantumazioni di alberi e arbusti e verrà rimossa l'attuale recinzione del giardino affinché l'area risulti maggiormente aperta alla cittadinanza e meglio collegata all'adiacente area giochi per bambini. Inoltre verrà allestita a verde l'ampia terrazza che si trova ad est. L'intervento è stato pensato con una particolare attenzione all’efficientamento energetico che permetterà la riduzione di emissioni in atmosfera e il contenimento dei costi di gestione futuri.

Parrocchia

I lavori sono iniziati il 25 marzo e sono quasi terminati. L'importo del contratto d'appalto è di 55.272. I lavori hanno interessato diverse parti dell'immobile situato in via Vecchia Pesciatina. In copertura è stata rimossa la guaina per posare un pannello isolante, un doppio strato di guaina impermeabilizzante e, infine, sono state riposizionate le tegole marsigliesi. Sono state recuperate le gronde perimetrali e completate con scossaline in rame. Sono state eseguite lavorazioni sulla terrazza posta nel lato sud del fabbricato consistenti nella rimozione della guaina presente, sostituita con un doppio strato dello stesso materiale. Rifatti inoltre i colonnini esistenti, rivestiti in mattoni come nella condizione precedente e sostituito il parapetto metallico. E' stato Rifatto l'intonaco su tutto il perimetro dell'immobile.