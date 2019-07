Ramo caduto sulle Mura: il comune attende la relazione dell'agronomo

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 31 luglio 2019, 16:35

In merito alla procedura per l'individuazione del direttore generale di Metro srl, l'amministrazione comunale diffida chiunque dal diffondere notizie palesemente false

mercoledì, 31 luglio 2019, 15:22

Per l'intero turno delle giornate del 1 e 2 agosto è stato indetto a livello nazionale lo sciopero del settore vigilanza privata e servizi fiduciari, il cui contratto collettivo nazionale di lavoro è scaduto da ormai tre anni e mezzo. Anche a Lucca è prevista un'alta adesione allo sciopero

mercoledì, 31 luglio 2019, 14:49

Nello spazio ex Gesam sorgerà l'Officina del Porto con un centro di documentazione: dopo il confronto coi cittadini, le modifiche dell'amministrazione comunale al progetto dei Quartieri Social a San Concordio

mercoledì, 31 luglio 2019, 14:44

Sfiora i 650 mila euro l'investimento che l'amministrazione Tambellini ha approvato per l'illuminazione pubblica del territorio comunale

mercoledì, 31 luglio 2019, 14:30

Una bizzarra vicenda, quella raccontata sulle pagine del quotidiano on-line "Cremona Oggi", che ha visto come protagonista una cagnolina lucchese: dalle campagne di Lucca, la piccola si è ritrovata nella città di Cremona, viaggiando per circa due ore nel bagagliaio di un'auto all'insaputa del conducente

mercoledì, 31 luglio 2019, 14:29

E’ emergenza sul Pubblico Condotto: a causa dell’evento meteorologico dello scorso week-end, si è infatti verificato il cedimento di un tratto di muro di argine a San Pietro a Vico, in via per Marlia, nel tratto a monte del molino