Cronaca



Ritiro del verde: le tariffe cambiano in modo proporzionale. Conferimento solo con contenitore registrato

martedì, 30 luglio 2019, 19:15

Entrano in vigore le modifiche per il ritiro del verde – sfalci e piccole potature – per rendere il servizio sempre più puntale ed efficiente per i cittadini con tariffe calcolate in modo proporzionale. Le novità scaturiscono dal nuovo "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale" e, più recentemente, da specifiche ordinanze emanante dal Comune di Lucca (ord. 1142 e 1143 del 15 luglio 2019).

La tariffa per il ritiro del verde - anche a seguito di quanto stabilito dal decreto ministeriale del 20 Aprile 2017 che fissa i criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico - resta invariata ma è stata articolata in modo maggiormente proporzionale. Nel dettaglio, con un contenitore da 120 litri la tariffa è di 12 euro l'anno mentre si passa a 24 euro annui con un contenitore di 240 litri; con il contenitore da 360 litri la tariffa è di 36 euro per un anno. Gli utenti, che già usufruiscono del servizio di ritiro del verde, possono rinunciare comunicandolo a Sistema Ambiente entro il 30 settembre 2019 usufruendo della previgente tariffa di 1 euro al mese, a prescindere dalla capacità del contenitore.

Sempre nell'ottica della massima efficienza, si ricorda che anche la raccolta del verde biodegradabile, come per tutte le altre tipologie di rifiuti, sarà effettuato solo per quelle utenze che abbiano richiesto l'apposito contenitore che quindi sarà regolarmente registrato con il nominativo del richiedente.

Per poter essere ritirato da parte dell'azienda, il verde biodegradabile deve essere conferito, privo di impurità, solo ed esclusivamente nell'apposito contenitore da 120/240 litri, senza sacchetto, fornito in comodato d'uso da Sistema Ambiente SpA. Le piccole potature possono essere raccolte in "fascine" di peso non superiore a 15 Kg esposte nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio commerciale. Per quantità superiori a tre fascine di peso non superiore a 15 Kg, l'utente dovrà conferire il verde direttamente alla Stazione ecologica di S.Angelo in Campo in via Ducceschi, aperta al pubblico al lunedì al sabato dalle ore 8 alle 18 (esclusi i giorni festivi infrasettimanali). E' comunque sempre possibile usufruire di un servizio a pagamento da parte di Sistema Ambiente SpA, previo appuntamento. In ogni caso, si ricorda che è fatto divieto di conferire il verde racchiuso in sacchi di plastica filo strada e di conferire residui di terra.

Infine, l'azienda comunica che il servizio del ritiro del verde sarà sospeso nella settimana di Ferragosto, in particolare dal 12 al 16 agosto, per riprendere regolarmente dal 19 agosto.

Per maggiori e dettagliate informazioni è possibile consultare il sito www.sistemaambientelucca.it.