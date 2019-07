Cronaca



Saldi, spettacoli e divertimento al Parco San Vito

giovedì, 4 luglio 2019, 10:28

Sabato 6 luglio, in occasione del primo giorno dei saldi estivi, si terrà “La Notte Arancio” presso il Parco Commerciale San Vito, in via delle Cornacchie 960, Lucca, gli store del parco resteranno eccezionalmente aperti fino a mezzanotte.



L’evento, giunto alla sua quarta edizione, prevede un programma ricco di appuntamenti ed esibizioni, per grandi e piccini, che animeranno la giornata a partire dal pomeriggio fino alla sera tardi. Partenza alle 17.00 con esibizione live di batteria, a seguire canto e ginnastica Per gli amanti degli animali, dalle 18.00 alle 20 ci sarà la possibilità di iscrivere il proprio amico a quattro zampe alla mostra canina. E ancora esibizioni di salsa e bachata, acrobatica aerea, Jiu Jitsu e molto altro, inoltre durante la giornata ci sarà la possibilità di gustare un delizioso street food.



Per i più piccoli Gonfiabili saltagioca park, bolle di sapone giganti e dalle 17.00 alle 20.00 Giro con i pony. Dalle ore 21.00 sul truck i tanti attesi show: si parte con la presentazione e l’intrattenimento musicale di Savi e Montieri di Radio Italia affiancati dalla presentatrice Vania della Bidia che lasceranno il palco alle 21.15 per la prima esibizione di Dario Ballantini, a seguire alle 21.45 lo show divertentissimo di Jonathan Canini, alle 22.45 di nuovo Ballantini con un altro fantastico personaggio, alle 23 concorso di bellezza e alle 23.15 Dario Ballantini concluderà il suo show con l’ultimo dei suoi personaggi e in conclusione di serata la premiazione del concorso di bellezza.



Durante tutta la giornata sarà possibile fare shopping nei negozi del Parco e approfittare dell’inizio dei saldi estivi per godere di sconti e promozioni fino a mezzanotte. Con questa nuova iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutti, il Parco Commerciale San Vito si dimostra ancora una volta una realtà presente e attiva sul territorio lucchese, nonché attenta agli interessi e ai desideri della collettività.