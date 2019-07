Scontro auto-bici: grave 78enne

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 5 luglio 2019, 14:11

Partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili. Intanto procedono gli interventi al distretto di via Giorgini, agli impianti sportivi adiacenti alla scuola Chelini e alla parrocchia. In fase di gara quelli per piazzale Ariosto

venerdì, 5 luglio 2019, 13:30

Recuperare gratuitamente il cibo invenduto attraverso una semplice applicazione, per abbattere lo spreco alimentare e sostenere concretamente coloro che hanno maggior bisogno. Ecco “Felicittà”, il progetto divenuto poi applicazione per smartphone

venerdì, 5 luglio 2019, 10:37

In alcune abitazioni di sua proprietà i militari hanno rinvenuto ben 12 biciclette da corsa da collezione, dal valore economico molto elevato in quanto trattasi di pezzi unici adoperati dai grandi campioni del passato. I carabinieri di Lucca hanno denunciato per il reato di ricettazione un italiano di 32 anni,...

venerdì, 5 luglio 2019, 10:11

Nel solco dell’operazione Aphrodite II, anche i reparti della guardia di finanza di Lucca sono stati impegnati nel contrasto agli illeciti in materia di contraffazione, individuando e denunciando alcuni soggetti attivi sulle piattaforme informatiche e procedendo al sequestro dei relativi prodotti

giovedì, 4 luglio 2019, 16:09

Migliorano le condizioni di Oriano de Ranieri, il collega e collaboratore colpito alcuni giorni fa da una forma di ischemia mentre si trovava nella sua abitazione a S. Maria del Giudice

giovedì, 4 luglio 2019, 16:05

In occasione del concerto di Elton John, in programma domenica 7 luglio sugli spalti delle Mura, la viabilità e la sosta subiranno alcuni cambiamenti necessari allo svolgimento dell'evento