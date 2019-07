Cronaca



Scontro frontale tra due auto: si alza Pegaso

lunedì, 8 luglio 2019, 18:22

Scontro frontale tra due auto in via del Brennero Nord, in località Piaggione, all'altezza del Bar La Cava questo pomeriggio intorno alle ore 16.30. Due i feriti: uno è stato trasportato in codice rosso a Cisanello con Pegaso 3, l'altro in codice giallo all'ospedale di Lucca.

Sul posto l'ambulanza medicalizzata di Borgo a Mozzano, l'ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano i vigili del fuoco e il 112. Notizia in aggiornamento