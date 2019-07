Cronaca



Scontro tra due auto a Segromigno in Monte: feriti i conducenti

martedì, 23 luglio 2019, 09:16

di gabriele muratori

Brutto incidente questa mattina, prima delle 7, a Segromigno in Monte, proprio sul vialone all'incrocio con Via Nuova. Due auto, una che transitava verso la via Pesciatina, e l'altra che proveniva appunto da via Nuova, si sono scontrate rovinosamente, schiantandosi a bordo strada, in un punto del marciapiede dove fortunatamente non passavano pedoni. Nel tremendo impatto, una delle due automobili si è oltretutto ribaltata completamente su se stessa.



Allertati subito i soccorsi dai numerosi passanti. Dalla centrale del 118 sono state inviate l'ambulanza medicalizzata della Croce Verde di Porcari e l'ambulanza della Misericordia di Lucca per assistere i due conducenti rimasti feriti. Dopo essere stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, il conducente della Citroen è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre quello dell'Opel Corsa che si è ribaltata, ferito più grave, è stato portato in pronto soccorso in codice rosso per dinamica.



Sul posto anche i carabinieri di Capannori per snellire il traffico e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.