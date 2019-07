Scuola di Vallebuia, approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del parcheggio

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 5 luglio 2019, 21:04

Verranno denunciati all'autorità giudiziaria le persone che in queste ore stanno girando per le zone di S. Alessio di Lucca dichiarandosi agenti di Gesam Gas e Luce, senza esserlo

venerdì, 5 luglio 2019, 17:39

La buona notizia è che le risorse stanno per essere stanziate, la cattiva è che ci vorranno ancora mesi per riparare la crepa lungo il tratto di via del Brennero tra Pontetetto e San Michele in Escheto

venerdì, 5 luglio 2019, 14:11

Partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili. Intanto procedono gli interventi al distretto di via Giorgini, agli impianti sportivi adiacenti alla scuola Chelini e alla parrocchia. In fase di gara quelli per piazzale Ariosto

venerdì, 5 luglio 2019, 13:30

Recuperare gratuitamente il cibo invenduto attraverso una semplice applicazione, per abbattere lo spreco alimentare e sostenere concretamente coloro che hanno maggior bisogno. Ecco “Felicittà”, il progetto divenuto poi applicazione per smartphone

venerdì, 5 luglio 2019, 10:37

In alcune abitazioni di sua proprietà i militari hanno rinvenuto ben 12 biciclette da corsa da collezione, dal valore economico molto elevato in quanto trattasi di pezzi unici adoperati dai grandi campioni del passato. I carabinieri di Lucca hanno denunciato per il reato di ricettazione un macchinista ferroviario italiano di...

venerdì, 5 luglio 2019, 10:32

Brutto incidente stamattina, prima delle 9.30, in via per Camaiore a Lucca, all'altezza del Foro Boario. Un uomo in bici, di Lucca, di 78 anni, ha avuto la peggio dopo lo scontro con un'auto: ha riportato un trauma facciale e spinale, ma è rimasto sempre cosciente.