Cronaca



Sfiorato da un fulmine durante il "Trail delle Apuane": podista finisce in ospedale

domenica, 7 luglio 2019, 21:15

di andrea cosimini

Stava partecipando alla gara podistica "Trail delle Alpi Apuane" quando, all'improvviso, mentre percorreva il tragitto "lungo", da 36 chilometri, con partenza da Gorfigliano, è stato sorpreso dal maltempo e un fulmine ha scaricato proprio vicino a lui costringendolo a trovare un riparo di fortuna.



Un bello spavento, ma per fortuna senza gravi conseguenze, per un podista del gruppo Asd Marciatori Antraccoli, Massimo Frugoli, 45 anni, ricoverato all'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana dove, attualmente, si trova sotto osservazione per i dovuti accertamenti del caso. Dalle prime testimonianze, pare che l'uomo abbia perso inizialmente conoscenza. Ora le sue condizioni sono comunque migliorate, è cosciente, anche se si trova, comprensibilmente, ancora sotto-choc per quanto accaduto.



Frugoli è un atleta lucchese molto preparato, esperto soprattutto in lunghi tragitti: a fine maggio, infatti, aveva partecipato alla corsa del Passatore da 100 chilometri e domenica era tra i partecipanti della Pistoia-Abetone da 50 chilometri.



Massimo Casotti, facente parte dell'organizzazione della gara, racconta nel dettaglio quanto avvenuto: "L'episodio è accaduto, sul Passo della Focolaccia, intorno alle 11 di stamattina. C'è stata questa "bomba d'acqua" improvvisa, come raramente si sono viste da queste parti, ed abbiamo subito provveduto alla sospensione della gara sul percorso "lungo". Erano già previste vie di fuga per far evacuare gli atleti. Il soccorso alpino era a disposizione, nei vari punti critici, ed ha messo in sicurezza più di 90 persone. Un applauso va quindi a loro, così come all'organizzazione e alla Misericordia di Minucciano. La gara lunga è stata annullata e non verrà ripetuta. Quella breve è invece andata a termine ed ha visto la vittoria di Marco Guerrucci del G.S. Orecchiella".



Casotti aggiorna infine sulle condizioni dell'atleta ferito: "Sono passato stasera in ospedale a trovarlo. Stava bene e finalmente si è ripreso. Abbiamo parlato un'ora insieme di gare e di trail. Aveva gli enzimi un po' mossi, ma ora sono ritornati fortunatamente nella norma. Domani probabilmente lo dimetteranno. E' stato fortunato".