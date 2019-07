Sting, infezione virale alla gola: cancellate altre due date

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 15 luglio 2019, 13:16

Saranno presto abbattuti undici alberi sulle Mura di Lucca. In particolare si tratta di sette olmi (Ulmus minor) morenti sul baluardo San Salvatore e quattro già secchi sulla piattaforma San Frediano colpiti tutti dalla grafiosi

lunedì, 15 luglio 2019, 12:18

Presso la sede centrale di Lucca, infatti, si è tenuta l’inaugurazione di ben quattro automezzi, che andranno ad arricchire il parco mezzi dell’associazione

lunedì, 15 luglio 2019, 11:08

Per rispondere alle numerose richieste che stanno pervenendo all'associazione, capofila del progetto “La Casa dei Diritti dei Bambini” con sede nella casermetta San Paolino, viene confermato dalla stessa che la casermetta non è più nella propria disponibilità dalla fine del mese di giugno avendo dato disdetta del canone di concessione

domenica, 14 luglio 2019, 15:06

Il dottor Marco Simonetti si racconta e racconta la sua professione: una passione sorta tanto tempo fa e un lavoro che è cambiato totalmente negli ultimi anni. Oggi il dentista non fa più paura

sabato, 13 luglio 2019, 20:51

Un funerale partecipato e commosso, con le atlete della Lucchese Pallavolo in maglia da gara, e in prima fila le ragazzine di Pallavolo Valdiserchio, la sua società storica, e Pallavolo Garfagnana, la realtà in cui avrebbe dovuto allenare da settembre

sabato, 13 luglio 2019, 13:40

Il nuovo manto viene inaugurato all'indomani del "Trofeo Lovari", che quest'anno giunge alla sua quinta edizione, e che si terrà proprio al palatagliate il 6 e 7 settembre