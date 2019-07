Cronaca



Summer Festival: domenica concerto di Elton John sugli spalti delle Mura, ecco come cambia la viabilità e la sosta

giovedì, 4 luglio 2019, 16:05

In occasione del concerto di Elton John, in programma domenica 7 luglio sugli spalti delle Mura, la viabilità e la sosta subiranno alcuni cambiamenti necessari allo svolgimento dell'evento.

Chiusura area di spettacolo - La sortita del baluardo Santa Maria resterà chiusa da venerdì 5 fino a lunedì 8 luglio. Dal 6 al 8 luglio sarà chiusa anche la sortita sud del baluardo San Paolino verso il parcheggio Carducci. Viale Carducci chiuderà al transito dalle ore 14 di sabato 6 luglio fino alle ore 14 di lunedì 8 luglio. Per quanto riguarda la passeggiata delle Mura fra i baluardi San Paolino e Santa Maria il transito pedonale sarà bloccato dalle ore 14 di sabato 6 luglio fino alle ore 14 di lunedì 8 luglio. Il sottopasso ciclopedonale di San Concordio resterà interamente chiuso a pedoni e biciclette dalle ore 14 di sabato 6 luglio fino alla fine della manifestazione. Il percorso del sottopasso in direzione stazione resterà utilizzabile da persone con gravi disabilità motorie fino alle 19 di domenica 7 luglio.

Chiusura dell'area di prefiltraggio est e Porta San Pietro – Dalle ore 14 di sabato 6 luglio fino alle 6 di lunedì 8 luglio divieto di transito in viale della Repubblica, viale Cavour fino al piazzale Risorgimento escluso. In Piazzale Risorgimento verranno tolte le transenne e il traffico proveniente da viale Regina Margherita e da Porta San Pietro potrà ritornare indietro transitando a senso unico (direzione nord verso sud) davanti alla ex Guardia di Finanza e poi da viale Cavour arrivare fino alla Stazione. Dalle 12 del 7 luglio fino alle 6 del 8 luglio sarà chiuso l'accesso veicolare attraverso Porta San Pietro e sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare in viale Cavour (tratto fra piazzale Risorgimento e piazzale Ricasoli), viale Regina Margherita (tratto fra porta San Pietro e piazzale Ricasoli), piazzale Umberto I, piazzale Risorgimento e via Montanara. Nello stesso periodo in piazzale Ricasoli divieto di sosta e istituzione della circolazione a rotatoria.

Il cavalcavia di viale Europa e la zona esterna all'area di spettacolo ovest chiude alle 18 di domenica – L'area che comprende il cavalcavia di viale Europa, il tratto di viale Carducci dalla rotatoria fino a piazzale Boccherini, via Nieri e via Pascoli utilizzata solo per l'uscita del pubblico alla fine del concerto e sarà interdetta al traffico per il periodo di tempo compreso fra le ore 18 di domenica 7 luglio fino al completo deflusso degli spettatori; in questo periodo il traffico proveniente dal casello autostradale e diretto sulla parte nord della circonvallazione e a Sant'Anna sarà deviato sulla variante di collegamento con il casello Lucca Ovest.

Parcheggi per abbonati Metro srl. - Dal 27 giugno al 1 luglio i titolari di abbonamento Metro nel parcheggio Carducci potranno sostare gratuitamente in tutti gli altri parcheggi Metro a pagamento con esclusione di quelli in struttura con obbligo di esposizione tessera abbonamento sul cruscotto. Il parcheggio in struttura Cittadella dalle ore 8 di domenica 7 luglio fino al termine della manifestazione sarà riservato a esclusivo utilizzo dell'organizzazione. Gli abbonati Metro srl potranno utilizzare gli altri parcheggi a pagamento del centro storico esponendo la tessera sul cruscotto.

Stazione e Farmacia comunale – La stazione ferroviaria sarà sempre raggiungibile per il carico e lo scarico di persone attraverso viale Giusti e anche gli utenti della farmacia comunale di piazza Curtatone potranno raggiungerla in auto.

Parcheggio Carducci e aree parcheggi riservati viale Giusti – Il parcheggio Carducci sarà riservato a esclusivo utilizzo dell'organizzazione del concerto dal 5 luglio al 9 luglio. Metro srl ha organizzato quattro aree di parcheggio a pagamento per gli spettatori con stalli prenotabili online all'indirizzo web https://eventi.parcheggilucca.it/ . Il prezzo per il parcheggio auto è 12 euro in prevendita sul sito e 15 euro se acquistato sul posto. Per i camper 24 euro in prevendita sul sito e 30 euro se acquistato sul posto; per maggiori informazioni è a disposizione il sito web di Metro srl. I divieti di sosta con rimozione coatta, per l'allestimento di questi parcheggi partiranno domenica 7 luglio dalle ore 14 in piazza Curtatone, via Mazzini, via Cairoli, viale Giusti, via Filzi, via Sauro, via Montegrappa, via per Corte Pulia, nel parcheggio in struttura Stazione e nel parcheggio in piazza Cotenna Leonardi; tutta questa area sempre dalle ore 14 di domenica sarà accessibile solo agli spettatori del concerto, ai residenti e agli utenti della farmacia comunale di piazzale Curtatone. Nelle zone adibite a parcheggio per il concerto i residenti che non possono usufruire di un posto in resede privata potranno ottenere da Metro srl, su richiesta, un permesso di sosta per nucleo familiare. Dalle 14 del 7 luglio fino alle ore 3del 8 luglio viale Giusti, viale Regina Margherita, viale Cavour e viale Carducci saranno vietati al transito di veicoli commerciali alche a massa inferiore a 7,5 tonnellate e a quelli che trasportano carburante.

Parcheggi riservati all'organizzazione e centro storico – Il parcheggio in struttura Cittadella dalle ore 8:00 di domenica 7 luglio fino al termine della manifestazione sarà riservato a esclusivo utilizzo dell'organizzazione. Gli abbonati Metro srl potranno utilizzare gli altri parcheggi a pagamento esponendo la tessera sul cruscotto. Inoltre via Carrara (stalli residenti intorno all'ex Palazzo di Giustizia) sarà chiusa con divieto di sosta e transito dalle ore 8:00 di sabato 6 luglio fino alle ore 2 di lunedì 8 luglio e sarà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale (eccetto i residenti e i cittadini dell'area diretti all'isola ecologica, ai quali è garantito il transito pedonale) in via Carrara (fra piazza della Caserma e via Vittorio Veneto), via della Caserma e via della Mano. Dalle ore 12.00 di domenica 7 luglio fino allo ore 6 di lunedì 8 luglio divieto di transito veicolare attraverso Porta San Pietro e in via Carrara (fra Porta San Pietro e via San Girolamo, fra la Porta e via del Peso). Nello stesso intervallo di tempo sarà istituita una inversione senso di marcia in via San Girolamo (da via Carrara a corso Garibaldi). Dalle ore 8 di sabato 6 luglio i residenti della zona potranno utilizzare gratuitamente per la sosta gli stalli blu di via del Pallone, piazzale Verdi, piazza della Caserma, piazza della Magione e corso Garibaldi.