Tenta di rubare al Mediaworld, arrestato dopo inseguimento

lunedì, 29 luglio 2019, 16:47

L'amministrazione comunale prende atto della sentenza ma intende comunque proseguire un'azione di regolamentazione concordata con la regione Toscana perché il problema della sicurezza nell'utilizzo di questi mezzi nel centro storico e sulle Mura urbane resta e deve essere affrontato

lunedì, 29 luglio 2019, 15:55

In merito alla problematica delle aggressioni in ospedale, l’Azienda USL Toscana nord ovest sta lavorando per prevenire gli episodi di violenza contro il personale sanitario e per dare risposte alle giuste richieste degli operatori

domenica, 28 luglio 2019, 15:42

Brutto episodio di violenza familiare questa mattina, verso le 12, a Sorbano del Giudice. In un'abitazione sulla via omonima, durante una lite, la sorella ha accoltellato alla pancia il fratello di 52 anni, riducendolo in gravi condizioni

domenica, 28 luglio 2019, 12:55

Singolare incontro quello di ieri (27 luglio) verso mezzzanotte quando a sant'Anna nella zona di via Vecchi Pardini sono stati avvistati una mamma cinghiale con almeno sei cuccioli se non di più (infatti qualcuno dice anche dieci).

domenica, 28 luglio 2019, 10:29

È tanta la commozione in provincia di Lucca per la prematura scomparsa del prefetto Leopoldo Falco, 64 anni. I messaggi di cordoglio del mondo politico ed istituzionale

domenica, 28 luglio 2019, 10:28

Shock a Lucca per l'improvvisa scomparsa del prefetto Leopoldo Falco. Dalle prime informazioni, il prefetto è deceduto nella notte a causa di un improvviso malore. Aveva 64 anni