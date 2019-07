Cronaca



Trovati in possesso di arnesi da scasso: denunciati tre nomadi

martedì, 2 luglio 2019, 13:33

I militari della stazione di Coreglia Antelminelli, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, tre uomini, nomadi domiciliati nel campo di Lucca: un 24enne di Lucca disoccupato e pregiudicato, un 42enne di San Benedetto Po (MN), disoccupato e incensurato, e un giovane 23enne di Lucca disoccupato e incensurato.



Gli operanti, nel corso di un servizio preventivo svolto nel pomeriggio del giorno precedente nella frazione di Ponte a Diana, a Bagni di Lucca, avevano notato un veicolo Mercedes con tre persone all'interno, le quali, per le modalità e le circostanze di tempo e luogo, apparivano sospette. Pertanto l’auto è stata fermata e i tre soggetti controllati. Dalla successiva perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati vari arnesi atti allo scasso, tra cacciaviti, pinze, un frangi vetro e un coltello a punta, occultati nell’abitacolo del veicolo.