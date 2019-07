Cronaca



Turista ucciso sotto le mura, oggi era il suo compleanno

domenica, 21 luglio 2019, 13:19

Avrebbe compito 48 anni proprio oggi, essendo nato il 21 luglio 1971. Purtroppo per B. Kats, questo il massimo che si è riuscito a sapere sull'identità della vittima, il compleanno non potrà mai celebrarlo. Ha suscitato dolore in città la notizia della morte del turista olandese giunto in città da solo per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Al momento dell'incidente, avvenuto sugli spalti appena fuori Porta S. Maria, accanto al chioco dei bomboloni di Piero, l'uomo non aveva documenti con sé. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Lucca che consegnerà nella giornata di domani la documentazione raccolta alla procura della Repubblica. Avviata, ovviamente, un'indagine in cui il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell'episodio, il furgoncino, in fase di manovra per tornare sulla sede stradale, ha investito e travolto il turista olandese che, presumibilmente, si era seduto o sdraiato sull'erba. Fatto sta che la conducente del veicolo non si è resa conto che, nel fare retromarcia, è finita con il mezzo sul manto erboso dove si trovava la vittima.

Sul posto è arrivata l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca in codice rosso. Lo sfortunato turista, cosciente, ma dolorante, è stato subito caricato sulla barella spinale per poi essere trasportato in tutta velocità al vicino ospedale di Lucca dove è rimasto per alcune ore sotto osservazione per i numerosi traumi.



Nell'arco di un'ora dall'incidente è stato predisposto il trasferimento con l'eliambulanza presso l'ospedale di Cisanello per trattare l'uomo in politrauma, ma l'elisoccorso ha atteso invano l'arrivo dell'ambulanza presso la piazzola nei pressi dello stadio Porta Elisa. Infatti, durante il trasporto dal San Luca all'elicottero Pegaso, l'uomo è andato più volte in arresto cardiaco fino a quando, dopo numerose manovre di rianimazione, il medico non ha dichiarato il definitivo decesso poco prima delle 21.

Nella foto: sono visibili i segni fluorescenti che indicano, sull'erba, la posizione del furgoncino al momento dell'incidente