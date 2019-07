Cronaca



Vandalismi nella notte in centro storico

lunedì, 1 luglio 2019, 14:59

di gabriele muratori

Un subdolo divertimento, tanto per fare un eufemismo, è quanto accaduto questa notte, intorno alle due in piazza del Salvatore e pare, in altri punti della città. Secondo quanto segnalato da alcuni passanti e da alcuni volontari della misericordia che a quell'ora stavano rientrando da un servizio, tre o quattro giovani scalmanati, forse in preda ai fumi dell'alcool o cos'altro, si sarebbero, per così dire, divertiti a fare una serie di vandalismi per la piazza, urlando e colpendo tutto ciò che gli capitava a tiro.

Alcune sedie del ristorante di via Tegrimi sono state gettate nella piazza, come pure alcuni sacchi della spazzatura che sono stati buttati dentro la vasca della fontana. Un cestino metallico dei rifiuti devastato e rovesciato a terra e una bicicletta legata alla rastrelliera completamente distrutta a pedate. In pochi attimi, il gruppetto di esagitati si è diretto verso piazza San Frediano, dove pare lungo il tragitto abbiano rovesciato alcune fioriere e buttato a terra due ciclomotori parcheggiati sotto palazzo Santini. Subito è stato contattato il centralino del 112, ma all'arrivo dei militari, del gruppetto, nessuna traccia.