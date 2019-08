Cronaca



Abusi edilizi nelle scuole: salta il coperchio, esplode lo scandalo

venerdì, 30 agosto 2019, 13:21

di aldo grandi

Di recente siamo venuti in possesso di un carteggio, riguardante presunti abusi edilizi eseguiti in un passato di medio termine sugli edifici pubblici che ospitano le scuole comunali.

Tra quegli scottanti documenti sono compresi i disegni degli edifici scolastici di Balbano, Ponte a Moriano, San Marco, San Pietro a Vico, Saltocchio, San Concordio, Vallebuia, Sant’Angelo in Campo, Nozzano, Picciorana, San Cassiano a Vico, Tempagnano, Santa Maria a Colle, Mutigliano, Sant’Anna e Sorbano del Vescovo.

Fa parte del plico pure una mail inviata da un certo Michele Acampora, che dal tono della nota sembrerebbe il Responsabile dell’Ufficio, ad un addetto di nome Michele Campera.

Nella nota si parla della produttività dell’anno 2018, si intende quindi porre le basi per poter acquisire tale beneficio programmando la sistemazione dei fascicoli inerenti le costruzioni scolastiche.

Nell’ultima parte di quello scritto si parla dei veterani Alberto Marlia e Mauro Farinelli, di progetti presenti nei vecchi fascicoli, di difformità dallo stato di fatto, di sistemare tutti gli edifici e ogni opera successiva che è andata a sommare abuso su abuso.

E’ proprio da queste righe che partirà il nostro accertamento, nonché la richiesta di chiarimenti su questo stato dell’arte che va ad interessare il bene comune, sia al riguardo della sicurezza degli edifici scolastici interessati, sia al riguardo della spesa sostenuta per l’esecuzione di quegli importanti lavori.

Ogni piano di lavoro dovrebbe essere corredato, almeno, di alcuni indispensabili atti collaterali, quali: il progetto strutturale, quello riguardante gli impianti, la coerenza con il superamento delle barriere architettoniche, una indagine geologica del terreno, che tenga conto dei carichi da sopportare e ogni altro elemento necessario per poter concludere l’opera pensata a regola d’arte.

Dalla nota Acampora risulta, al contrario, che sussistono differenze tra quanto pensato in origine e quanto in effetti realizzato su ogni edificio pubblico destinato a scuola comunale, dove per lunga parte del giorno gravitano, ignari di questo stato, alunni, insegnanti e inservienti,.

Tanto più che le differenze dichiarate, non comprese nei progetti, potrebbero determinare un potenziale pericolo per chi li frequenta, con particolare riferimento ai minori mentre i loro genitori sono prevedibilmente inconsapevoli di questo stato di fatto.

La faccenda di per sé ci pare grave, tanto più se chi l’ha concretizzata è un Ufficio della Pubblica Amministrazione. Di maggior dubbio paiono le procedure seguite, poiché se ognuno degli intervenuti avesse rispettato le norme del Codice degli Appalti, comprese le ditte risultate vincitrici di gara, le insufficienze descritte non si sarebbero potute mettere in pratica.

A maggior valenza del nostro pensiero, abbiamo cercato di analizzare la generale procedura corrente, prevista proprio dal precitato codice, per la parte che riteniamo più appropriata, in riferimento alla questione argomentata, pur non conoscendo nel dettaglio le situazioni citate.

Nel caso che la spesa prevista rimanga la stessa, la Variante prende il nome di Variata Distribuzione di Spesa”.

Prima di intraprendere lavori diversi da quelli previsti dal progetto originario, dovrebbe essere approvata la Variante per Variata Distribuzione di Spesa e dovrebbe essere sottoscritto tra Committenza ed Impresa “l’Atto di Sottomissione“ con allegato l’elenco dei nuovi prezzi e il nuovo diagramma dei tempi di esecuzione.

Più precisamente si individuano i nuovi procedimenti tecnologici necessari, si procede all’analisi dei prezzi delle nuove tecnologie da attuare e al nuovo prezzo.

Ogni nuovo prezzo prenderà la denominazione NP1, NP2 ecc……..

Nel caso che venga variata la spesa, viene redatta una vera e propria Variante attraverso le procedure sotto elencate.

è importante sottolineare che la nuova spesa non può superare il quinto d’obbligo per gli effetti del Codice Civile, infatti qualora superato, spetta all’impresa un nuovo contratto e non si può dunque procedere sotto forma di Variante. A riguardo del Codice degli Appalti, la Variante non può superare il 5% dell’importo originario. Incorrendo nel caso di necessità maggiori, in un errore di progettazione, che dovrebbe essere immediatamente denunciato dal Direttore dei Lavori al Responsabile del Procedimento.

Nell’ipotesi che non si tratti di errore di progettazione, bensì di un caso di lavori aggiuntivi assolutamente non prevedibili, o che debbono essere eseguiti con urgenza sfruttando il fatto che l’impresa si trova già sul cantiere, tale situazione dovrebbe essere, comunque, provata e documentata.

A lavori ultimati, a seconda dell’importo dell’appalto deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore degli stessi, oppure, nel caso di appalti superiori a 5.000.000 di euro, il certificato di collaudo da parte del Collaudatore nominato dalla commissione collaudatrice.

Il collaudo o il certificato di regolare esecuzione deve riportare una cronistoria degli eventi dell’appalto, dei fatti contabili e di tutto quanto emergente anche dal Giornale dei Lavori, documento di eccezionale importanza e necessità per capire le cronologie dei fatti.

Si devono, inoltre, riassumere tutti i dati contabili, le sospensioni e riprese dei lavori se esistenti ed ogni altro particolare utile per descrivere l’andamento dell’appalto.

Il collaudatore o il direttore dei lavori, in fase finale, deve provvedere ad invitare l’impresa esecutrice ad eseguire la verifica di rito e redigere il verbale di ciò che può non essere stato eseguito correttamente indicando le lavorazioni necessarie per ripristinare la normalità.

In medesima sede devono essere verificati i documenti contabili, se del caso indicare le detrazioni o le maggiorazioni, deve essere assegnato all’impresa esecutrice il tempo ritenuto necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori che il collaudatore ha ritenuto necessari.

Nel caso in cui l’impresa esecutrice non si presenti alle operazioni di collaudo, devono provvedere ugualmente il direttore dei lavori, o il collaudatore con due testimoni e devono inviare tempestivamente all’impresa esecutrice il relativo verbale.

Il direttore dei Lavori o il collaudatore devono stendere lo stato finale dei lavori che deve essere sottoscritto dall’impresa esecutrice e in quel deve, eventualmente, apporre le proprie riserve.

Alla guida di quell’ufficio pubblico, negli ultimi 25 anni, si sono avvicendati vari dirigenti di spicco. Queste figure apicali nel tempo furono affiancate pure da quei veterani di cui parla l’attuale responsabile Marco Acampora, oltre a importanti figure intermedie di elevato calibro.

Di questo precario stato, tutte le personalità politiche, che negli anni si sono succedute, a cui l’ufficio si riferiva, in che modo avranno mai operato per non accorgersi di quello che nel loro assessorato accadeva?

Queste leggerezze ci lasciano sbigottiti, poiché non avremmo mai pensato che nella nostra città potessero succedere fatti come quello novellato, che possono prestare il fianco ad una pluralità di dubbi, tra cui quello che qualcuno possa aver conseguito un indebito vantaggio.

Per amor di trasparenza e di verità, che dobbiamo alla cittadinanza tutta, chiediamo all’attuale responsabile politico del Settore Dipartimentale, Perito Industriale Celestino Marchini, se chi ha operato negli anni nei Lavori Pubblici delle Scuole Comunali, ha avuto la necessità di realizzare trasformazioni sugli immobili di proprietà, con quali Atti, con quali Imprese Edili, se queste abbiano ottenuto incarichi dalla Pubblica Amministrazione, con quale metodologia e per quali importi.

Restiamo in attesa di quelle risposte, che l’assessore Marchini vorrà fornirci, che non mancheremo di pubblicare ed eventualmente di commentare.