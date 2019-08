Cronaca



Al San Luca arriva il sistema di Teleconsulto tra pediatrie

giovedì, 29 agosto 2019, 12:57

di giulia del chiaro

Diagnosi sempre più tempestive ed accurate delle patologie dei bambini. Questo l’obiettivo del sistema di teleconsulto EEG (elettroencefalogramma) pediatrico che verrà attivato per connettere l’ospedale di Lucca e la Neuropediatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana in modo da permettere una refertazione a distanza creando un dialogo e un confronto tra i professionisti delle due realtà ospedaliere.

Il sistema, presentato questa mattina in conferenza stampa nel reparto di pediatria di Lucca, consiste in un software e un hardware che permettono l’acquisizione, l’invio, la ricezione e la visualizzazione del tracciato EEG. Si tratta, in sostanza, di un applicativo web che, oltre ad essere facilmente installabile su tutti i pc, può essere programmato per ogni percorso ospedaliero, come dimostra la sua utilizzazione già avviata in altri rami, affinché i medici possano confrontarsi a distanza ed in diretta sui singoli casi senza dover spostare altrove il paziente per una seconda consulenza.

“Abbiamo a che fare con un’importante evoluzione che aspettavamo e che attendiamo in tutti i campi – ha spiegato, infatti, la direttrice dell’ospedale Michela Maielli – che permetterà di ottimizzare l’assistenza sanitaria consentendo una corretta presa in carico delle singole situazioni cliniche al fine di garantire più sicurezza e maggiore competenza specialistica creando un database a supporto dei processi di analisi e valutazione dei risultati”.

Presenti i principali attori del progetto dell’azienda Usl Toscana nord ovest, insieme ad alcuni direttori di area e di dipartimento aziendali, che hanno illustrato nello specifico le potenzialità del programma: in sostanza il nuovo sistema consentirà maggiore condivisione e confronto riguardo referti di EEG pediatrici che saranno visibili su postazioni a doppio monitor, sottoposte a firma digitale del refertatore e conservati nel sistema aziendale consentendo, quindi, oltre alla maggiore tracciabilità dei risultati, la creazione di uno storico per ciascun paziente.

Soddisfatte per l’introduzione di questo nuovo strumento si sono dette sia la responsabile della pediatria, Angelina Vaccaro, che la direttrice del Pronto Soccorso, Fabiana Frosini: “una gemma per il nostro sistema ospedaliero – hanno detto – che permetterà ai professionisti di comunicare e scambiare più facilmente materiale per avere un confronto in tempo reale su temi delicati”. Frosini ha ricordato, in particolare, come sia fondamentale per il Pronto Soccorso avere la possibilità di un consulto diretto, in caso di traumatologia infantile, con altri professionisti specializzati in neurologia pediatrica, come quelli dell’ospedale pediatrico Meyer, per un confronto riguardo la gravità delle singole situazioni, la scelta di procedere in un certo modo o di effettuare spostamenti in altre strutture. I vantaggi riguarderanno, quindi, sia le tempistiche che l’accuratezza dei referti di EEG con una razionalizzazione delle risorse, una diminuzione del tempo di refertazione e la velocizzazione e contabilizzazione dei rapporti in convenzione con l’Azienza ospedaliera Universitaria Pisana.

Già installato, il sistema è al momento sottoposto alle ultime fasi di elaborazione accompagnate dalla formazione del personale, che deve essere preparato al suo utilizzo, anche se l’attività è già stata in buona parte avviata grazie alla presenza, nella pediatria del San Luca, di un medico specializzato in neurologia pediatrica.