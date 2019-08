Cronaca



Anpana Lucca: “Zamp-eggiata lungo il Serchio”

giovedì, 29 agosto 2019, 12:55

Come tradizione anche questo settembre, inserita nel programma eventi del “Settembre Lucchese” e nel Calendario "Vivi Lucca 2019", con il patrocinio del Comune di Lucca, torna la consueta “Zamp-eggiata lungo il Serchio - Passeggiata lungo il fiume Serchio con il tuo amico a quattrozampe”.



La manifestazione, che Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) - Sezione Territoriale di Lucca - organizza, con sempre crescente successo, da ben 9 anni, si svolgerà domenica 8 settembre 2019, con partenza alle ore 10,30 dalla Terrazza Petroni, nei pressi del Ponte di Monte S.Quirico, con percorso di circa 1 Km e mezzo, nel verde del Parco Fluviale. Anche in questa edizione ci saranno ulteriori novità: saranno premiati il “Cane più giovane”, il “Cane più anziano”, il “Cane più simpatico”, il “Cane residente più lontano” e il “Binomio con conduttore più giovane” con coppe e gadget. Per ricordare, inoltre, la povera "Nora", del volontario di Anpana Lucca Paolo Fenili, deceduta poche settimane fa, è stato creato un ulteriore premio di categoria denominato "Trofeo Nora per il cane più grande". Tra i numerosi premi, sacchi mangime e campioncini mangimi offerti dalla Ditta Vet-Line, una macchinetta per caffè offerta da Caffitaly, un week-end per due persone, a Nizza o in una città d'arte italiana, offerto da Bei Viaggi. Ulteriori gadget e contributi sono stati offerti dagli sponsor Coros Salon, Bar Il Bocconcino, Supermercato Crai Tambellini, Farmacia S.Gemma, Hotel Country Club - Ristorante Palo Alto, Pasticceria Dhea, Papeschi, Bar La Fenice, Trattoria Stefani, Mc Donald's Lucca e Lammari, Supermercati Sigma, Le Vitialle, Acqua Silva, Lisandra Shailou, Dolce Amaro Caffè, Pizzeria El Paso, Centro Commerciale Valfreddana, Bar Dal Ragià, Apisprint, Panificio Giusti e Flosi, Bar 3 Cancelli, Abbigliamento Mencacci, Fotoart, Toelettatura 4 Zampe, PB Autofficina, Fiorista Pinochi, Autolavaggio Margherita, Oleifico Rocchi, Palestra Ego Wellness Resort, Eco Store Lucca.



A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco premi con gadget e sconti e, al momento dell'iscrizione, una spilla commemorativa dell'evento. Anpana Lucca ricorda, altresì che, come gli anni passati, una parte del ricavato sarà devoluto ad una Onlus del territorio che si occupa di tutela animale: per il 2019 la scelta è caduta su ll'Associazione "S.O.S. Maltrattamento Animali - Volontari Cani Lucca". La rimanenza del ricavato sarà invece utilizzata da Anpana Lucca per finanziare l'acquisto della prima Ambulanza/Mezzo Soccorso Veterinario dell'Associazione. Questo il programma della manifestazione: ore 8,00-10,15 Iscrizioni (contributo €. 6,00); ore 10,30 inizio Zamp-eggiata; ore 12,00 premiazioni dei partecipanti e dei vincitori (in caso di maltempo sarà anticipata alle 11,30). Lungo il percorso saranno proposti, dalla Scuola di Educazione Cinofila Luccagility Dog di Lucca, giochi divertenti per tutti i cani e per i loro conduttori. Si svolgerà, inoltre, una dimostrazione da parte dell'Unità Cinofila di Anpana Lucca.



Si ricordano, inoltre, alcune importanti regole da rispettare: possono partecipare alla Zamp-eggiata solo ed esclusivamente i cani tenuti al guinzaglio; i conduttori dei cani devono essere muniti di sacchettini per le deiezioni dei quattrozampe; non sono ammessi cani in calore o aggressivi; la responsabilità di eventuali danni a cose e/o persone è a carico del proprietario del cane. Durante la manifestazione sarà reperibile anche una veterinaria e, per chi lo vorrà, saranno presenti i volontari di Anpana Lucca per informare sulla corretta detenzione di animali d'affezione, da reddito, da cortile. Per informazioni e pre-iscrizioni potete contattare i numeri 366/2780347, 389/8439734, scrivere alla e-mail lucca@anpana.toscana.it o collegarvi a Facebook: Anpana Lucca. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà ugualmente sotto le strutture del Foro Boario con giochi per i cani.