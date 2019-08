Anziana investita da un'auto

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 7 agosto 2019, 13:26

Ieri sera il nuovo impianto di illuminazione a led è entrato in funzione. I lavori, iniziati a metà giugno, per una spesa complessiva di 61.569 euro hanno visto la sostituzione di 21 corpi illuminanti con nuove lampade ad alta efficienza energetica.

mercoledì, 7 agosto 2019, 10:33

Alle 23.15 di ieri sera, le volanti sono intervenute in Piazza Santa Maria Foris Portam, in quanto era stata segnalata una persona con intenti suicidi che aveva raggiunto la cima di un palazzo in ristrutturazione arrampicandosi sull'impalcatura

martedì, 6 agosto 2019, 18:39

Questo pomeriggio è stato soccorso dal Pegaso Regionale uno speleologo che ha avuto un abbassamento di pressione appena entrato in grotta nella valle di Arnetola nell'Alta Val di Serchio

martedì, 6 agosto 2019, 17:45

Proseguono sul territorio i lavori di Geal per ripristinare gli asfalti dove sono stati effettuati interventi ai sottoservizi. In particolare il 12 agosto inizieranno quelli sulla via del Brennero, dove lo scorso anno sono stati effettuati lavori alla rete dell'acquedotto

martedì, 6 agosto 2019, 00:19

Pomeriggio movimentato oggi in via Cavour, dove un richiedente asilo, cittadino ghanese senza fissa dimora di 25 anni, avrebbe dato in escandescenze negli uffici della questura perché avrebbe rifiutato di farsi accompagnare in ospedale dall'ambulanza

lunedì, 5 agosto 2019, 15:44

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente nel sottopasso di Viale Castracani che ha visto coinvolti tre mezzi: un'automobile, uno scooter e un'ambulanza della Misericordia di Massarosa