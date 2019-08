Cronaca



Assessore Raspini, a quando un safari in Borgo Giannotti?

domenica, 11 agosto 2019, 17:24

Documentazione fotografica sulla presenza di erbacce su via di Borgo Giannotti sui marciapiedi e ai lati della strada: chi pulisce e, soprattutto, dove sono i programmi di rilancio dell'amministrazione comunale? Se lo chiede il centro commerciale naturale di Borgo Giannotti.

La telefonata con la richiesta di effettuare un sopralluogo non ammette repliche. Ci armiamo di Nikon e ci rechiamo sul posto. Veniamo, così, accompagnati da alcuni commercianti della zona a visionare di persona lo stato di degrado in cui si trova questa strada che, a detta di molti, doveva diventare una sorta di nuova via Fillungo della immediata periferia. Invece, complice anche alcuni fondi commerciali sfitti, la strada è stata progressivamente trascurata dall'amministrazione comunale al punto che ovunque spuntano erbacce e degrado. A quando un safari assessore Raspini?