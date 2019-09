Cronaca



Atti vandalici nella notte sul baluardo San Donato

domenica, 1 settembre 2019, 13:19

di giulia del chiaro

“Vedrete altro nastro rosso e bianco in giro per qualche imbecille incivile che non sa come passare le nottate”. Questo lo sfogo del sindaco Alessandro Tambellini che, questa mattina, venuto a conoscenza di una serie di atti vandalici che nella nottata hanno distrutto diverse panchine delle mura urbane, ha denunciato l’accaduto dal suo profilo Facebook.

“Arredo urbano distrutto, sul baluardo San Donato - prosegue nel post - con panchine di metallo divelte e una di pietra smurata”. Danni che si vanno ad aggiungere all’altra panca di pietra rotta, in modo irreparabile, nei giorni passati in piazza Napoleone”. Atti, questi, che, secondo il primo cittadino, contribuiscono al degrado e allo sperpero di soldi pubblici.

Il post si chiude, poi, con un avvertimento agli autori: “Purtroppo non è facile cogliere sul fatto questi vandali, ma vi posso garantire che se li individueremo saremo durissimi.”