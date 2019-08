Bimba di nove anni salva in mare una tartaruga impigliata in un sacchetto di plastica

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 23 agosto 2019, 18:49

Quest’anno, la Notte Bianca del 24 agosto a Lucca si tingerà di colori nuovi: da non perdersi infatti il “top” della serata alle 23.30, uno spettacolo di fuochi d'artificio a cura del pirotecnico Diego Bertoli Barsotti (imprenditore e proprietario della “Diego Fuochi d’artificio” a Pian di Gioviano)

venerdì, 23 agosto 2019, 14:56

A partire dalla prossima primavera la Stazione dell'Acqua di piazza Curtatone non sarà più l'unica fonte di acqua frizzante e refrigerata a Lucca. Infatti saranno collocati ben quattro nuovi erogatori di acqua da bere in allettanti punti del territorio: uno a nord, a Ponte a Moriano, uno a est a...

venerdì, 23 agosto 2019, 13:57

La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo per oggi, e prevede analoga situazione anche per domani sabato (sempre dalle 13 alle 21) su buona parte della regione per la possibilità di rovesci e temporali

giovedì, 22 agosto 2019, 18:30

A settembre il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Giuseppe Arcidiacono, lascerà il comando di Cortile degli Svizzeri per altro incarico. Il colonnello Blasi è attualmente in servizio al comando generale a Roma

giovedì, 22 agosto 2019, 14:34

La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo dalle 13 di oggi, giovedì, fino alle 21 di stasera per rovesci e temporali sulle zone centro meridionali della Toscana. Emette quindi un nuovo codice giallo per domani, venerdì 23, dalle 9 alle 21

giovedì, 22 agosto 2019, 10:07

Una donna italiana, lucchese, 40 anni, è stata arrestata dai carabinieri con la pesante accusa di estorsione. Vittima del ricatto un operaio 50/enne, anch’egli residente nel capoluogo, che approfittando dell’assenza della moglie perché in vacanza, aveva deciso di concedersi qualche attimo di svago e di evasione con una sua vecchia...