Cade dallo scooter e finisce sui binari a Cerasomma

venerdì, 16 agosto 2019, 00:05

di gabriele muratori

Grave incidente questo pomeriggio poco prima delle 19, sulla via Pisana al passaggio a livello di Cerasomma, dove un giovane di 27 anni che proveniva verso Lucca, è uscito di strada all'imbocco del crocevia, finendo fuori strada e cadendo proprio nel mezzo dei binari.

Provvidenziali i passanti, che subito fermati per soccorrere l'uomo, hanno immediatamente avvisato il 118 il quale, ha subito provveduto, oltre all'invio dei sanitari sul posto, anche allo stop dei treni in transito sulla tratta per Viareggio e Pisa. Giunte quindi dopo pochi minuti l'ambulanza della Misericordia di Lucca e l'automedica, il ragazzo è stato subito immobilizzato sulla barella spinale e caricato sull'ambulanza per le prime cure, per poi essere trasportato all'ospedale San Luca in codice rosso. L'uomo, grave ma cosciente, ha presentato un trauma alla gamba destra ed un trauma toracico. Inizialmente era stato attivato l'elicottero Pegaso delle Regione Toscana per il veloce trasferimento all'ospedale di Cisanello, ma poi la richiesta è stata annullata. Giunta sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi dell'incidente. La circolazione dei treni ha subito alcuni ritardi.