Cronaca



"Calici sotto le stelle": al mercato di piazza San Francesco una serata 'gustosa'

sabato, 10 agosto 2019, 11:10

Un 'gustoso' appuntamento per la vigilia di Ferragosto, quello proposto da 'Mercoledibio', il mercato contadino del biologico del circuito 'Spesa in campagna' della Cia: mercoledì 14, in piazza San Francesco, con i banchi della Cia Toscana Nord, infatti, ci sarà anche l'associazione 'Strada del Vino e dell'Olio' di Lucca, Montecarlo e Versilia e, insieme, daranno vita all'evento 'Calici sotto le stelle', realizzato in collaborazione con la delegazione Fisar di Lucca.

Il mercato aprirà, come di consueto, alle 16 e, dalle 19 alle 23, prenderà il via l'evento 'Calici sotto le stelle' e, grazie anche all'assistenza dei sommelier Fisar, si potranno degustare i vini delle aziende lucchesi che aderiscono all'associazione.

I pregiati vini saranno accompagnati dai prodotti di altissima qualità e a Km0, offerti dagli operatori del mercato biologico.

L'evento non sarà solo cibo e vino, ma anche arte, con delle piccole esposizioni e musica, grazie alla partecipazione di artisti lucchesi e non solo che allieteranno la serata di coloro che vi prenderanno parte.

Quella organizzata dalla Cia Toscana Nord, quindi, si presenta come un'occasione per trascorrere una serata diversa sia per chi è rimasto in città per Ferragosto, sia per chi si trova a Lucca per turismo.