Cronaca



Camionista trovato morto sulla Bretella

martedì, 20 agosto 2019, 12:13

di gabriele muratori

Un camionista romeno di 48 anni, è stato trovato morto, probabilmente per cause naturali, questa mattina verso le 9 nella cabina del suo camion, parcheggiato presso l'area di sosta dell'autogrill sull'autostrada Bretella, in direzione Viareggio.



A rendersi conto che qualcosa non andava, pare sia stata inizialmente la figlia dell'uomo, che durante la serata scorsa avrebbe provato più volte a contattarlo telefonicamente senza però ricevere risposta. Dopo molti tentativi, sempre la figlia, avrebbe quindi provato a contattare l'agenzia di trasporti che dopo altri tentativi telefonici, sarebbero riusciti ad individuare con il gps, il camion fermo presso l'area di sosta.



Inviato quindi un responsabile reperibile della ditta che si trovava di passaggio in zona, avrebbe purtroppo fatto l'amara scoperta. Immediato l'arrivo dei soccorsi giunti da Lucca. Polizia stradale, vigili del fuoco, automedica del 118 ed ambulanza della Misericordia di Lucca, che hanno trovato l'uomo già privo di vita, probabilmente già da diverse ore, riverso nella sua cabina, con il camion acceso e in folle.



Ai sanitari non è rimasto altro che constatare quindi il decesso dell'uomo, ai poliziotti definire l'identificazione della salma e ai vigili del fuoco mettere in sicurezza il mezzo.