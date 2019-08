Cronaca



Caos in questura: rifiuta ambulanza e inveisce contro gli agenti

martedì, 6 agosto 2019, 00:19

Pomeriggio movimentato oggi in via Cavour, dove un richiedente asilo, cittadino senegalese senza fissa dimora di 25 anni, avrebbe dato in escandescenze negli uffici della questura perché avrebbe rifiutato di farsi accompagnare in ospedale dall'ambulanza.

Intorno alle 17, in ottemperanza a un trattamento sanitario obbligatorio, i poliziotti stavano cercando di convincere il richiedente asilo a salire sull'ambulanza della Misericordia di Lucca, intervenuta sul posto assieme all'automedica di Lucca. Ma l'uomo avrebbe rifiutato e avrebbe iniziato a inveire contro gli agenti che lo avrebbero quindi immobilizzato mettendolo a terra. Nell'azione all'uomo sarebbe caduto da una tasca dei pantaloni un grosso coltello da cucina.

Il richiedente asilo è stato infine stato portato dall'ambulanza all'ospedale San Luca, dove è stato ricoverato in psichiatria. L'uomo rischierebbe però una denuncia per porto abusivo d'armi.