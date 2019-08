Cronaca



Dá in escandescenze in casa, intervengono tre pattuglie dei carabinieri

domenica, 18 agosto 2019, 09:40

I carabinieri di Lucca, nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, sono dovuti intervenire per placare l'ira di un uomo con problemi psichiatrici, residente in un'abitazione sul viale Europa a Marlia, che è sceso poi in strada brandendo un attrezzo da cucina. Vista la situazione, i vicini di casa hanno immediatamente contattato il centralino delle forze dell'ordine subito arrivate in forza per evitare che la situazione degenerasse. Conseguentemente sono giunte anche un'ambulanza e l'automedica del 118, che una volta sedato l'uomo, hanno provveduto a trasferirlo in codice rosso all'ospedale San Luca.

Gabriele Muratori