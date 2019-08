Cronaca



Famiglia di turisti colta da intossicazione alimentare, si sentono male in pieno centro

giovedì, 29 agosto 2019, 19:02

di gabriele muratori

Una brutta avventura per una famiglia di turisti tedeschi in visita nella nostra città. I tre bambini, componenti della famiglia, una bimba di 5 anni, e i due fratellini di 8 e 11 anni, nel primo pomeriggio di oggi, nel mentre che stavano passeggiando per via Vittorio Veneto, nei pressi della Volta Paoli, hanno improvvisamente accusato forti dolori di pancia con vomito e si sono accasciati a terra.

I due genitori, molto spaventati, hanno chiesto aiuto ai passanti che subito hanno soccorso i ragazzi, trovandoli pallidi e con sudore freddo. Immediatamente dopo è stata avvertita la centrale operativa del 118 che ha quindi inviato sul posto due autoambulanze della Croce Verde di Lucca e della Misericordia di Marlia, che hanno prelevato i bambini per poi trasportarli al pronto soccorso di Lucca in codice giallo, dove passeranno la notte in osservazione. Secondo quanto riferito dai genitori ai passanti, tutto questo sarebbe accaduto dopo che i bambini avrebbero mangiato del gelato.