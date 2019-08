Firmato in prefettura il protocollo d'intesa per la prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 29 agosto 2019, 19:02

Una brutta avventura per una famiglia di turisti tedeschi in visita nella nostra città. I tre bambini, mentre stavano passeggiando per via Vittorio Veneto, nei pressi della Volta Paoli, hanno improvvisamente accusato forti dolori di pancia con vomito

giovedì, 29 agosto 2019, 13:05

Con gli esami di accesso dell'Università di Pisa si apre la stagione 2019/2020. Tante conferme e qualche novità: bilancio positivo della stagione chiusa con l'estate

giovedì, 29 agosto 2019, 12:57

Diagnosi sempre più tempestive ed accurate delle patologie dei bambini. Questo l’obiettivo del sistema di teleconsulto EEG (elettroencefalogramma) pediatrico

giovedì, 29 agosto 2019, 12:55

Come tradizione anche questo settembre, inserita nel programma eventi del “Settembre Lucchese” e nel Calendario "Vivi Lucca 2019", con il patrocinio del Comune di Lucca, torna la consueta “Zamp-eggiata lungo il Serchio - Passeggiata lungo il fiume Serchio con il tuo amico a quattrozampe”

giovedì, 29 agosto 2019, 12:43

Consigli utili per riscuotere il rateo agli sportelli e per prelevare contante anche domenica 1 presso gli ATM Postamat

mercoledì, 28 agosto 2019, 16:01

Firmata la convenzione fra Comune e Soprintendenza per i lavori definitivi di miglioramento della sicurezza a seguito delle segnalazioni degli ispettori di polizia giudiziaria della Procura di Lucca e della polizia municipale