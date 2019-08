Cronaca



Geal ripristina gli asfalti sulla via del Brennero dopo i lavori all'acquedotto: ecco come cambia la viabilità nei giorni 12,13 e 14 agosto

martedì, 6 agosto 2019, 17:45

Proseguono sul territorio i lavori di Geal per ripristinare gli asfalti dove sono stati effettuati interventi ai sottoservizi.

In particolare il 12 agosto inizieranno quelli sulla via del Brennero, dove lo scorso anno sono stati effettuati lavori alla rete dell'acquedotto. Per questo motivo nel giorno di lunedì 12 agosto, dalle 7 di mattina alle 18 di sera, sarà istituito il senso unico sulla via del Brennero, nel tratto compreso fra via Matteo Civitali e via Salicchi, con direzione di marcia sud-nord (da via Civitali a via Salicchi). Non sarà inoltre possibile fermarsi in prossimità dell'incrocio con via dei Salicchi, su entrambi i lati della strada.

Nei giorni successivi (13 e 14 agosto) il cantiere si sposterà nel tratto del Brennero compreso fra via dei Salicchi e via Poschi Meuron, dove sarà istituito dalle 7 di mattina alle 18 di sera il senso unico con direzione di marcia Ponte a Moriano-Lucca. Nello stesso tratto non sarà possibile sostare su entrambi i lati della carreggiata. Resterà il divieto di fermata in prossimità dell'incrocio con via dei Salicchi.

Per tutta la durata del cantiere anche i percorsi del Tpl subiranno alcune modifiche.