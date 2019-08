Cronaca



I docenti dell’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi”ricordano il loro dirigente scolastico, professor Cesare Lazzari

venerdì, 9 agosto 2019, 16:05

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, il ricordo del professor Cesare Lazzari dei docenti dell’istituto di istruzione superiore “Carrara-Nottolini-Busdraghi”.

Onestà, trasparenza e dedizione: le qualità che, unitamente alle competenze professionali, hanno sempre contraddistinto la persona ed il suo operato, le virtù per le quali è giusto ricordare Il Professor Cesare Lazzari, dirigente del nostro Istituto.

Chiamato a gestire una comunità scolastica numerosa, varia e complessa, in certi frangenti spigolosa, quanto interessante e ricca di iniziative, mai egli è venuto meno a questi valori vissuti con quotidiana coerenza. Nè mai ha tradito, come il dolore di molti genitori testimonia, il proprio ideale, difeso fino all’ultimo, di scuola inclusiva e formativa. Riservato e schivo, dava il meglio di sé nei colloqui privati in cui, più a suo agio, aveva modo di esprimere la sensibilità, l’umanità e la capacità di ascolto ora rimpiante. Attivo su più fronti, come richiesto a chi oggi amministra una scuola pubblica, era in sede di scrutinio che, a detta di tutti, svolgeva in modo encomiabile il suo ruolo di mediatore, mettendo, con senso della misura e dell’equilibrio, gli insegnanti nelle indispensabili condizioni di serenità per affrontare i momenti delicati della valutazione di fine anno.

E’ al dirigente, al marito e al padre che noi docenti rivolgiamo il nostro ultimo saluto, è alla moglie e ai figli che noi ci accostiamo perché avvertano la partecipazione, che ci anima, al loro dolore.