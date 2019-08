Cronaca



In chiusura i lavori Geal a Vinchiana, venerdì notte i collegamenti

mercoledì, 28 agosto 2019, 15:54

Sono in dirittura di arrivo i lavori di realizzazione della nuova condotta idrica a servizio dell'acquedotto di Vinchiana che approvvigiona tutto il Morianese. L'intervento di Geal è iniziato a giugno dal momento che la vecchia tubazione attraversava una proprietà comunale - in prossimità della Diga - ceduta dal Comune a Enel Green Power.

Il necessario spostamento della condotta ha quindi comportato una posa ex-novo di un tubo in ghisa sferoidale per circa 400 metri. Le operazioni di posa sono andate avanti come da cronoprogramma, con un lieve ritardo a causa del ritrovamento di roccia da mina, la quale è stata debitamente demolita con l'ausilio di martelloni demolitori.



La condotta è stata collaudata e per terminare i lavori è programmato l'intervento di allaccio definitivo, preventivamente concordato con le maggiori attività commerciali in zona, per il 30 agosto dalle 22 alle 6 del mattino del 31. Per permettere l'allaccio sarà sospesa la fornitura idrica a tutte le frazioni e località fornite dall'acquedotto di Vinchiana: Vinchiana stessa, S. Gemignano di Moriano, Sesto di Moriano, S. Giusto di Brancoli, Saltocchio, Palmata, Ciciana, S. Pancrazio, S. Stefano di Moriano, S. Lorenzo di Moriano, Mammoli, S. Michele di Moriano, S. Cassiano di Moriano, S Quirico di Moriano, Monte S Quirico via Villa Barsanti.



Geal informa che al ripristino della fornitura idrica potrebbero manifestarsi problemi di torbidità, che si risolveranno in breve tempo facendo scorrere lentamente l'acqua.