In viaggio con Fido: consigli e raccomandazioni per una vacanza serena col nostro amico a quattro zampe

venerdì, 2 agosto 2019, 10:40

di giulia del chiaro

Tutti pronti a partire per le ferie di agosto, ma con Fido cosa si fa? Ecco come organizzare le vacanze anche a misura di cane senza rinunciare a comfort e relax. A darci indicazioni e consigli utili il dottor Alessandro Bianchi, direttore sanitario della clinica veterinaria “San Jacopo” di Altopascio, che, in vista dell’esodo previsto per il mese appena cominciato, ci ha rilasciato un’intervista a tutto tondo sul tema.

È tempo di vacanze e, mentre fino a poco tempo fa era diffusa l’abitudine di affidare i nostri animali domestici a pensioni, parenti o amici, oggi si nota una crescente tendenza dei proprietari a preferire la vacanza a “sei zampe” non distaccandosi dai propri piccoli amici nemmeno per qualche giorno e gustando con loro i meritati svaghi dalla routine quotidiana e lavorativa.

Proprio in questi giorni cominciano le partenze in massa per le vacanze. Saranno molte le famiglie che sceglieranno di portare con sé i propri pelosi. Cosa mettere in valigia?

Oltre al passaporto e al libretto sanitario, il bagaglio del nostro piccolo amico a quattro zampe deve prevedere una serie di accessori indispensabili per chi va in camper, in campeggio, in albergo o in casa. Nel corredo non dovrebbero mancare i suoi giocattoli preferiti, una borraccia con annessa ciotola per l’acqua e una targhetta con indirizzi e numeri di recapito utili nel malaugurato caso in cui il cane si smarrisse. Indispensabili le ciotole, le copertine per la cuccia, gli accessori per l’igiene (spazzole e pettini), un collare di riserva, i guinzagli, le palette igieniche e i sacchetti e soprattutto il suo cibo, poiché non sempre potrebbe essere reperibile nel luogo di vacanza. Importante la cassetta del pronto soccorso all’interno della quale sarà bene mettere alcuni farmaci indispensabili in caso di emergenza (farmaci antishock o per es. il siero antivipera per chi va in montagna o in aree a rischio), cerotti e bende, guanti monouso, ghiaccio istantaneo, un termometro, un laccio emostatico e un rasoio da barba. Una raccomandazione proprio per chi ha deciso di trascorrere la vacanza in montagna: se il cane non è abituato a percorrere terreni duri e rocciosi, che possono provocare dolorosi tagli o scorticature dei polpastrelli, sarà bene prepararlo con qualche preventiva camminata oltre a spennellare i cuscinetti plantari con creme specifiche o idonee scarpette da montagna.

Ci potrebbe indicare se, prima della partenza, è necessario prendere delle precauzioni dal punto di vista medico-sanitario?

Al mare, in montagna, al lago o in visita in qualche storica capitale, se quest’anno avete deciso di trascorrere le vacanze assieme al nostro amico a quattro zampe, occorre seguire alcune semplici, ma essenziali, regole preventive per salvaguardare il suo benessere e la vostra tranquillità. Per prima cosa, almeno un mese prima della partenza, è utile effettuare un’accurata visita medica affidandosi al proprio veterinario di fiducia con il quale confrontarsi per ricevere consigli e risolvere ogni dubbio in base alla mèta e alla durata del viaggio, riguardo l’alimentazione o su evenienze avverse che talvolta possono accadere durante la vacanza.



Sarà buona norma portare con sé una cassetta di primo soccorso sulla quale scrivere il numero di telefono del proprio veterinario di fiducia e il numero di un veterinario reperibile nella zona di vacanza. Dovrà essere il veterinario di fiducia che prima della partenza, consiglierà caso per caso farmaci specifici per i disturbi ricorrenti del proprio animale come l’antivomito per il viaggio, i sedativi negli animali ansiosi, gli antidiarroici o gli antidolorifici.

Prima ha parlato del libretto sanitario. Ci sono degli obblighi riguardo la documentazione sanitaria da portare con sé?

A seconda della destinazione è obbligatorio il “certificato di buona salute”, spesso richiesto anche da alberghi dove si soggiorna con i nostri animali. Il certificato ha valore di 5 giorni. È bene sempre portare dietro anche il libretto sanitario dove sono riportate le avvenute vaccinazioni, i trattamenti profilattici e le sverminazioni anche se questo, è utile puntualizzarlo, non è obbligatorio per legge. È importante poi puntualizzare che non è più obbligatoria la vaccinazione contro la rabbia per l’accesso alla Sardegna o per la permanenza nelle regioni dell’arco alpino come imponevano le ordinanze sanitarie di quelle regioni oggi superate.

E per chi viaggia all’estero occorrono altri documenti?

Si. Per chi è in partenza per uno dei paesi dell’Unione Europea è obbligatorio il passaporto europeo che, entrato in vigore il 1° ottobre 2004, è redatto sia in italiano che in inglese ed è rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL di residenza. Tale documento può essere rilasciato solo dopo che il veterinario di fiducia, oltre ad aver applicato il microchip per l’iscrizione all’anagrafe canina, abbia effettuato da almeno tre settimane la vaccinazione contro la rabbia. Per l’estero vi sono, inoltre, altre regole più severe come la verifica della presenza degli anticorpi contro la rabbia nel sangue del cane per l’accesso al Regno Unito e in alcune nazioni della Scandinavia. Questi Paesi hanno inoltre mantenuto l’obbligo del trattamento antiparassitario certificato contro l’Echinococcosi (una tenia del cane) e contro le zecche. Anche per i gatti sono obbligatori, con le stesse modalità, il passaporto per l’estero, la vaccinazione antirabica e l’applicazione del microchip.

Le cose sono diverse per chi si reca fuori dall’Unione Europea?

Per chi si reca al di fuori della Unione Europea la situazione è più complessa. In questi casi è consigliabile, poiché esiste un’enorme diversità di norme da stato a stato, contattare i consolati o le ambasciate dei paesi di destinazione in modo da evitare di avere brutte sorprese alle frontiere. Consiglio di effettuare queste procedure con debito anticipo sulla partenza.

Abbiamo parlato degli aspetti più burocratico-amministrativi. Ora ci può dare qualche consiglio su come affrontare nella pratica il viaggio?

Certamente! Per prima cosa è sempre bene far affrontare il viaggio ai nostri compagni d’avventura pelosi a digiuno per evitare il mal d’auto, o per chi viaggia in traghetto, il mal di mare. Per gli “irriducibili” di questi brutti fastidi, quando il digiuno non è sufficiente, dovremo somministrare almeno mezz’ora prima della partenza, una dose idonea di farmaci contro tale disturbo (antichinetosici come Halkan, Xamamina o Cerenia compresse) e sarà il veterinario a specificarne dosi e modalità di assunzione in base al peso, all’età e alla durata del viaggio. Per rendere il viaggio più tranquillo, aiutando il cane a rilassarsi e a compiere le sue funzione fisiologiche, è sempre bene portarlo a fare una breve passeggiata prima della partenza. Occorrerà poi fare soste con regolarità e somministrare spesso acqua, specialmente se si viaggia in estate. In ogni caso è raccomandabile organizzare il viaggio durante le ore più fresche ricordando che l’aria condizionata non giova a cani e gatti per non parlare di chi permette al cane di tenere la testa fuori dal finestrino favorendo patologie respiratorie ed oculari.

Sappiamo che esistono una serie di regole per il trasporto di animali sui mezzi. Può illustrarcele?

È superfluo ricordare di mettere in regola la propria auto secondo le norme del nuovo Codice della Strada, ricordando che gli animali non possono essere trasportati liberi nell’abitacolo e i gatti devono stare dentro gli appositi trasportini omologati. Per la nave o il traghetto esistono, invece, norme diverse a seconda della compagnia tanto che sarà bene informarsi prima della partenza sulle modalità stesse.



Stesso consiglio vale anche per chi viaggia in treno o in aereo dove i gatti devono stare nell’apposito trasportino, con dimensioni specifiche, e i cani dovranno sottostare a regole specifiche a seconda del loro peso e dimensioni.



Ricordo e consiglio vivamente di stipulare, se la propria assicurazione già non lo prevede, una polizza assicurativa per responsabilità civile prima della partenza che coprirà i danni che il nostro amico potrebbe cagionare a persone o cose come incidenti in albergo, in campeggio e in spiaggia.

“Con questi pochi e spero utili consigli – ha concluso il dottor Bianchi – possiamo sicuramente partire per le nostre vacanze in tutta serenità e in compagnia dei nostri amici che non ci abbandonano mai e che completano con tanto affetto le nostre famiglie. Buon viaggio e buone vacanze”.