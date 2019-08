Cronaca



Incidente nel sottopasso, coinvolta un'ambulanza

lunedì, 5 agosto 2019, 15:44

di eliseo biancalana

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente nel sottopasso di viale Castracani che ha visto coinvolti tre veicoli: un'automobile, uno scooter e un'ambulanza della Misericordia di Massarosa. Il conducente dello scooter, 18 anni, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Luca.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14. Da una prima sommaria ricostruzione, pare che l'ambulanza stesse andando verso il pronto soccorso trasportando un paziente in codice giallo. L'automobile stava viaggiando in direzione opposta, verso Porta Elisa, e avrebbe frenato quando ha visto il mezzo di soccorso. Lo scooter avrebbe tamponato l'auto e l'urto avrebbe fatto volare il 18enne in mezzo alla strada, dove sarebbe stato investito dall'ambulanza che stava passando.

Sul posto sono arrivate l'automedica di Lucca e un'ambulanza della Croce Verde di Lucca. In un primo momento i sanitari hanno temuto che ci potessero essere conseguenze serie per il ferito, ma poi, fortunatamente, le condizioni del 18enne non sono risultate gravi. Il giovane avrebbe rimediato una frattura scomposta alla tibia e al perone ed è ricoverato in ortopedia.

Sul luogo è intervenuta la polizia municipale per effettuare i rilievi e regolare la circolazione. L'episodio ha provocato un rallentamento del traffico lungo viale Castracani.