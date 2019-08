La città dell'accoglienza

Altri articoli in Cronaca

sabato, 24 agosto 2019, 12:12

Al via a Lucca lo spazzamento meccanizzato programmato di strade e piazze. Un’iniziativa complessa ma organizzata nei minimi dettagli da Sistema Ambiente Spa insieme al comune di Lucca e, in particolare, con l’ufficio ambiente, traffico e polizia municipale

venerdì, 23 agosto 2019, 21:40

Grave incidente stradale questa sera verso le ore 19.45 sulla via Romana a Capannori, all'incrocio con lo svincolo per Tassignano, di fronte alla pasticceria "Vaniglia Time", dove uno scooter, guidato da un uomo di 37 anni che procedeva in direzione Lucca, si è scontrato con una bicicletta che stava attraversando...

venerdì, 23 agosto 2019, 19:49

E' successo sulla spiaggia di Bianco, in Calabria, dove Rachele D'Arrigo figlia di Nicola, maestro della banda musicale Giacomo Puccini di Nozzano, ha visto nell'acqua l'animale impigliato. VIDEO del salvataggio

venerdì, 23 agosto 2019, 18:49

Quest’anno, la Notte Bianca del 24 agosto a Lucca si tingerà di colori nuovi: da non perdersi infatti il “top” della serata alle 23.30, uno spettacolo di fuochi d'artificio a cura del pirotecnico Diego Bertoli Barsotti (imprenditore e proprietario della “Diego Fuochi d’artificio” a Pian di Gioviano)

venerdì, 23 agosto 2019, 14:56

A partire dalla prossima primavera la Stazione dell'Acqua di piazza Curtatone non sarà più l'unica fonte di acqua frizzante e refrigerata a Lucca. Infatti saranno collocati ben quattro nuovi erogatori di acqua da bere in allettanti punti del territorio: uno a nord, a Ponte a Moriano, uno a est a...

venerdì, 23 agosto 2019, 13:57

La sala operativa della protezione civile regionale conferma il codice giallo per oggi, e prevede analoga situazione anche per domani sabato (sempre dalle 13 alle 21) su buona parte della regione per la possibilità di rovesci e temporali