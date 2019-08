Cronaca



Lo sfogo di una tifosa: “Non aprire il Porta Elisa fino a dicembre comporta un disagio per tutti"

mercoledì, 28 agosto 2019, 11:22

di barbara ghiselli

“Andare allo stadio è un modo per svagarsi e socializzare oltre naturalmente che per tifare per la propria squadra. Sapere quindi che, molto probabilmente, non potremo entrare al “Porta Elisa” fino a dicembre è una cosa che mi rattrista e nello stesso tempo mi fa arrabbiare”. Queste sono le parole di Laura Contini, una tifosa della Lucchese dopo aver letto l'intervista dell'assessore allo sport Stefano Ragghianti, pubblicata sulla “Gazzetta Lucchese”, nella quale dichiara che, se non ci saranno soluzioni transitorie, lo stadio Porta Elisa sarà chiuso almeno sino a dicembre. Per chi non la conoscesse, Laura Contini è la mamma forte e determinata di Tommaso, un bambino di 10 anni affetto da tetraplagia spastica. Laura, per amore del figlio, ha vinto la recalcitranza che si ha nel chiedere aiuto e, a dicembre, ha pubblicato su Facebook un post dove raccontava la storia del bambino insieme a una raccolta fondi per raggiungere la cifra necessaria per poter acquistare un'auto attrezzata con pedana, fondamentale per gli spostamenti del piccolo. In 10 giorni, attraverso le condivisioni e il passaparola, e la generosità di moltissimi, il traguardo è stato raggiunto e il mezzo è stato consegnato lo scorso marzo.



Nella gara di solidarietà, un grande aiuto è stato dato proprio dai tifosi della Lucchese capitanati da Daniele di Piazza , la moglie Roberta e da Linda Lucchesi e, anche per questo motivo, da quel momento, Laura insieme al marito e al piccolo Tommaso, hanno iniziato ad essere assidui frequentatori del “Porta Elisa”.



“La cosa che mi fa più arrabbiare – dichiara Laura - è che sin da giugno si conoscevano le problematiche di agibilità dello stadio 'Porta Elisa' e allora mi domando perchè l'amministrazione comunale abbia iniziato solo ora ad attivarsi in questo senso; se ci pensavano prima, a inizio campionato non ci sarebbero stati problemi e i tifosi avrebbero potuto tifare la Lucchese stando nella propria città e senza quindi dover affrontare inutili spostamenti”. Laura Contini fa presente che, grazie al mezzo ricevuto, per lei e la sua famiglia non ci sono particolari problematiche nel seguire la squadra anche in altre città ma si fa portavoce del pensiero di molti anziani e disabili che magari non hanno la possibilità di seguire la Lucchese ora che non gioca al Porta Elisa.



“Magari ci sono persone che hanno fatto l'abbonamento per la Lucchese – continua Laura – pensando che i problemi allo stadio 'Porta Elisa' potessero essere risolti in breve tempo e invece si trovano così a dover rinunciare anche ad avere quel poco di svago che sicuramente li gioverebbe”. Le parole riportate sulla pagina Facebook di Tommassino, gestita dalla mamma Laura riassumono quindi il pensiero di molti: “Caro sindaco e caro assessore allo sport, io ci vado a Camaiore, a Forte dei Marmi pur di tifare la Lucchese ma con uno stadio bellissimo come il Porta Elisa perchè devo fare chilometri quando ho uno stadio a cinque minuti da casa? Riflettete, state mettendo a disagio disabili e anziani che vogliono tifare la propria squadra! Sbrigatevi a fare i lavori!!!”.