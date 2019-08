Cronaca



Lucca Crea si occuperà del restauro del portale della chiesa di Sant'Andrea

martedì, 27 agosto 2019, 17:56

Nel mese di agosto Lucca Crea si è adoperata per lo sviluppo delle opzioni progettuali al fine di mitigare l'impatto dei lavori sull'ex campo Balilla. I progetti individuati, e vagliati con la Soprintendenza, ancorché valutati positivamente, non hanno riscontrato i termini di fattibilità e opportunità, visti i tempi e i costi per un'adeguata realizzazione a verde dell'area.

Si è pensato quindi, come nelle ipotesi precedentemente individuate, di intervenire restaurando uno dei beni culturali della città, indicato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca, con l'obiettivo di portare valore al centro storico, convertendo le risorse di un intervento limitato nel tempo, e nella resa, nella riqualificazione di un bene storico monumentale.

Il bene è stato individuato nel portale della Chiesa di Sant'Andrea, rilevante sia per la sua storicità che per la posizione di grande visibilità e prossimità al monumento identitario della città: Torre Guinigi. Un sito di indubbio valore artistico, di cui i tanti visitatori della città, del festival, e non ultimo i cittadini di Lucca, potranno nuovamente godere nella sua piena bellezza.

Il management di Lucca Crea e la dott.sa Angela Acordon esprimono piena soddisfazione per il raggiungimento, in attesa poi di fare ulteriori approfondimenti per il futuro del sito e delle manifestazioni connesse.