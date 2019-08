Cronaca



Lucca discoteca a cielo aperto per la Notte Bianca

domenica, 25 agosto 2019, 09:37

di eliseo biancalana

Successo per l'ottava edizione della Notte bianca di Lucca. Sono state veramente numerose le persone affluite fino alla tarda ora nel centro storico per la manifestazione organizzata anche quest'anno dalla Confcommercio e dal comune, in collaborazione con la prefettura, la provincia, la camera di commercio, le fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca, il Banco Bpm e l'azienda Bei & Nannini. Tanti gli eventi musicali organizzati nelle piazze ma ci sono state anche iniziative culturali ed eventi ludici per grandi e bambini.

È stato un cartellone variegato quello organizzato per questa edizione, rivolto a tutte le età, ma l'impressione è che quest'anno a caratterizzare la manifestazione sono stati soprattutto i tanti deejay set organizzati dai locali. Corso Garibaldi, Porta dei Borghi, l'Anfiteatro, piazza San Frediano, piazza San Michele e piazza Antelminelli sono diventate delle discoteche a cielo aperto, con diversi giovani e non che hanno passato la serata bevendo, ballando e divertendosi con gli amici. La Notte bianca ha preso il via dalle prime ore della sera, con i ristoranti e i locali che si sono riempiti per gli aperitivi e le cene. Ma è stato soprattutto dopo le dieci che le strade del centro storico hanno cominciato a riempirsi, rendendo non semplici gli spostamenti nelle vie principali. Affollatissima via Fillungo con le vetrine illuminate dei negozi, parte dei quali aperti per l'occasione di festa.

Lo spettacolo principale della serata si è tenuto in piazza San Martino, dove si è svolto "Una notte a Broadway": nel palco allestito davanti alla cattedrale sono stati rievocati alcuni celebri musical. Scuole di ballo si sono esibite in diverse piazze cittadine. Spettacoli per i più piccoli si sono tenuti a Palazzo Sani, mentre degli enormi gonfiabili sono stati messi in piazza san Michele per far giocare i bambini. La Notte bianca ha dato spazio alla cultura, con le torri e i musei cittadini che sono stati aperti per l'occasione. A Palazzo Orsetti il sindaco Alessandro Tambellini ha illustrato le bellezze dell'edificio sede del comune. In certi luoghi per le visite era però necessaria la prenotazione e questo ha creato qualche malumore a chi si è visto negato l'ingresso perché non lo sapeva. Aperti anche il Real Collegio, il Museo della Follia e il museo Lu.C.C.A. Le arie pucciniane hanno risuonato in piazza della Cittadella mentre alla chiesa di San Giovanni "Puccini e la sua Lucca" ha dedicato la serata al grande compositore lucchese. Inaugurato inoltre ieri sera il tradizionale luna park in piazzale don Baroni.

Foto Alcide