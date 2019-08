Luna Park ancora più accessibile

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 28 agosto 2019, 12:17

I comuni della Toscana il 4 ottobre prossimo offriranno l’olio per la lampada di san Francesco che arde ad Assisi: è una consuetudine che a turno, di anno in anno, tocca gli enti locali delle venti regioni italiane.

mercoledì, 28 agosto 2019, 11:22

“Andare allo stadio è un modo per svagarsi e socializzare oltre naturalmente che per tifare per la propria squadra. Sapere quindi che, molto probabilmente, non potremo entrare al “Porta Elisa” fino a dicembre è una cosa che mi rattrista e nello stesso tempo mi fa arrabbiare”.

mercoledì, 28 agosto 2019, 09:23

E' stato posticipato al 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale considerato l'alto rischio per lo sviluppo di incendi boschivi

martedì, 27 agosto 2019, 17:59

La polizia di Stato inizia a svelare il progetto del calendario istituzionale edizione 2020. Quest'anno, la realizzazione dei 12 scatti che hanno il compito di ritrarre il delicato ruolo degli uomini e delle donne della polizia di Stato, è stata affidata alla professionalità del noto fotografo Paolo Pellegrin, vincitore di...

martedì, 27 agosto 2019, 17:56

Nel mese di agosto Lucca Crea si è adoperata per lo sviluppo delle opzioni progettuali al fine di mitigare l'impatto dei lavori sull'ex campo Balilla. I progetti individuati, e vagliati con la Soprintendenza, ancorché valutati positivamente, non hanno riscontrato i termini di fattibilità e opportunità, visti i tempi e i...

martedì, 27 agosto 2019, 17:53

Molto si è parlato della notte bianca e del suo successo ma in pochi hanno detto che una delle attrazioni più apprezzate è stata quella offerta dalla Compagnia Balestrieri. Mentre il gruppo storico si esibiva a Lucca la squadra dei tiratori partecipava al “Ludus Balestris 2019”