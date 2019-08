Lutto per la scomparsa di Vincenzo Bellandi

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 9 agosto 2019, 11:43

Un italiano di 29 anni, residente a Lucca, sorpreso a rubare all'Esselunga di San Concordio, è stato trovato con nello zainetto alcuni attrezzi che lo stesso aveva rubato poco prima da Brico Center, riconosciuti dagli stessi responsabili, ed è stato denunciato per furto continuato

venerdì, 9 agosto 2019, 09:39

Lutto nel mondo della scuola lucchese per la morte del preside dell'istituto superiore Carrara - Nottolini - Busdraghi, nonché dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Bagni di Lucca, Cesare Lazzari, 59 anni. Il preside sarebbe morto annegato mentre era in vacanza in Sicilia

giovedì, 8 agosto 2019, 17:15

Le alberature morte e abbattute per motivi legati alla sicurezza saranno sostituite nell'ambito del progetto per il restauro e la valorizzazione delle mura, per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro da parte del Mibact

giovedì, 8 agosto 2019, 16:18

Rapina martedì mattina alle 9:30, nell'ufficio postale di Saltocchio. Un uomo italiano sui 30 anni, con cappellino e occhiali da sole, impugnando una pistola ha minacciato un cliente che stava ritirando la pensione e l'addetta allo sportello

mercoledì, 7 agosto 2019, 14:51

Codice giallo emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale per piogge e temporali, anche di forte intensità, che dal tardo pomeriggio di oggi interesseranno la Toscana di nord ovest, in particolare la Lunigiana. Il codice giallo avrà validità dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 7 agosto, fino alle ore 13...

mercoledì, 7 agosto 2019, 13:26

Ieri sera il nuovo impianto di illuminazione a led è entrato in funzione. I lavori, iniziati a metà giugno, per una spesa complessiva di 61.569 euro hanno visto la sostituzione di 21 corpi illuminanti con nuove lampade ad alta efficienza energetica.