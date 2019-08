Maltempo, codice giallo per rovesci e temporali

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 22 agosto 2019, 18:30

A settembre il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Giuseppe Arcidiacono, lascerà il comando di Cortile degli Svizzeri per altro incarico. Il colonnello Blasi è attualmente in servizio al comando generale a Roma

giovedì, 22 agosto 2019, 10:07

Una donna italiana, lucchese, 40 anni, è stata arrestata dai carabinieri con la pesante accusa di estorsione. Vittima del ricatto un operaio 50/enne, anch’egli residente nel capoluogo, che approfittando dell’assenza della moglie perché in vacanza, aveva deciso di concedersi qualche attimo di svago e di evasione con una sua vecchia...

giovedì, 22 agosto 2019, 00:01

Oggi sarebbe stato il compleanno di Franco Barbieri, storico ristoratore e comproprietario della Buca di S. Antonio, deceduto a giugno di quest'anno. La famiglia Pacini-Barbieri lo ha voluto ricordare così

mercoledì, 21 agosto 2019, 23:29

Sabato prossimo la Compagnia Balestrieri Lucca dovrà sdoppiare le sue forze per poter offrire ai lucchesi uno spettacolo degno delle sue migliori tradizioni in quanto l’associazione oltre ad animare la Notte Bianca sarà presente a Volterra per un’importante gara di tiro con la balestre

martedì, 20 agosto 2019, 20:40

Il popolare attore ha fatto il giro del centro storico in carrozza insieme a Irene Fornaciari, Princess, sorella del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari

martedì, 20 agosto 2019, 13:25

Tamponamento sulla circonvallazione poco prima delle 13. Coinvolte tre autovetture, una donna trasportata in ospedale al San Luca